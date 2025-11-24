李家超：二十大四中全會宣講會成員跟與會者深入交流　獲益良多

行政長官李家超表示，特區政府早上舉行首場四中全會精神宣講會，由中央宣講團成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國和中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東來港負責宣講。他感謝中央對香港的高度重視及支持，約有500人出席宣講會，包括特區政府官員、行會成員、立法會議員及司法界代表等。

李家超說，侯建國和祝衛東深入淺出、精闢詳細講解四中全會精神，系統解讀「十五五」規劃建議的重要性和必要性。