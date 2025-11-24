李家超：二十大四中全會宣講會成員跟與會者深入交流　獲益良多

行政長官李家超表示，特區政府早上舉行首場四中全會精神宣講會，由中央宣講團成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國和中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東來港負責宣講。他感謝中央對香港的高度重視及支持，約有500人出席宣講會，包括特區政府官員、行會成員、立法會議員及司法界代表等。
李家超說，侯建國和祝衛東深入淺出、精闢詳細講解四中全會精神，系統解讀「十五五」規劃建議的重要性和必要性。
有三點體會
他說有三點體會，第一必需深入理解及領會四中全會精神，掌握國家未來發展方向和香港機遇。因為四中全會是關鍵節點召開的重要會議，意義重大。
第二必需因地制宜、因時制宜，鞏固提升香港獨特競爭優勢，更好融入國家發展大局。李家超說，「十五五」規劃建議更明確表示支持港澳更好融入國家發展大局，相比5年前保持港澳長期繁榮穩定，這次提出是要促進港澳長期繁榮穩定，規劃建議指明要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。
第三，李家超說，必需將四中全會精神融匯貫通在日常事務，戰略機遇與挑戰並存，變局蘊含機遇，要深入學習領會四中全會精神，在國家發展藍圖中找準定位。
李家超說，今早會上設有互動提問，兩位宣講團成員對大家關心的議題，特別是「十五五」規劃建議中，支持香港發展的重要部署及所帶來的機遇，以及香港如何把握等，作出深入交流，形容與會者都獲益良多。
他又說，明早特區政府將舉行第二場宣講會，侯建國和祝衛東會任主講，香港電台及政府網頁會全程直播。
原文刊登於 香港電台