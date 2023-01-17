李家超：今年內取消口罩令 冀最遲明年完成23條立法

兩地於月初通關後，行政長官李家超指，市民期待全面復常，他希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令。李家超接受《商報》專訪時提到，復常永遠是他的目標，有信心於今季解決問題。他指，自己的責任除了照顧700萬市民外，亦要考慮對國際和內地的責任，短期而言要看各項數據，包括本港的醫療體系是否可以承受。而兩地第一階段通關的開放安全、有序、暢順，符合預期，他自己亦很心急，希望可以盡早開啟第二階段。特區政府和中央以及廣東，每天都保持密切接觸。

最遲明年完成 23 條立法

另外，李家超表示，已要求保安局草擬基本法23條立法的第二稿，尤其針對間諜活動、偽裝組織，以及新媒體、新科技等手段，希望在今年、最遲明年完成整個立法工作。