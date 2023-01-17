李家超：今年內取消口罩令 冀最遲明年完成23條立法

兩地於月初通關後，行政長官李家超指，市民期待全面復常，他希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令。李家超接受《商報》專訪時提到，復常永遠是他的目標，有信心於今季解決問題。他指，自己的責任除了照顧700萬市民外，亦要考慮對國際和內地的責任，短期而言要看各項數據，包括本港的醫療體系是否可以承受。而兩地第一階段通關的開放安全、有序、暢順，符合預期，他自己亦很心急，希望可以盡早開啟第二階段。特區政府和中央以及廣東，每天都保持密切接觸。
最遲明年完成23條立法
另外，李家超表示，已要求保安局草擬基本法23條立法的第二稿，尤其針對間諜活動、偽裝組織，以及新媒體、新科技等手段，希望在今年、最遲明年完成整個立法工作。
正研究假新聞問題
李家超又認為要特別留意，有人借新聞發放有政治目的的信息。他指出，《香港國安法》落實後媒體的專業化有進步，但仍良莠不齊，包括假冒和偽裝為媒體工作者，以政治目的，甚至私人利益，例如藉眾籌後「走佬」或「洗黑錢」的大有人在。目前正進行法律研究，有關危害國家安全的假新聞，包括看外國的做法，對於涉及不良信息、假信息的行為，他個人希望行業以自律形式規管。
期望建立「防火牆」阻嚇外國勢力
李家超稱，現時法律更多是制止及懲治危害國家安全的行為，但有外國代理人組織，在香港偽裝成民間機構或研討會，被提控後就自行關閉，期望可建立「防火牆」阻嚇外國勢力。他又透露，政府2月有到內地和海外宣傳香港的計劃，自己和官員會去不同地方說好香港故事，首先到訪的海外地區相信是中東。