李家超：來屆區議會議席與今屆相若　保留一定選舉成分須符合維護國安等原則 (持續更新)

【10:15更新】行政長官李家超今早(25日)出席行會前見記者，他表示有關區議會的地方行政檢討已經進入尾聲，區議會作為地區行政和諮詢的重要部分，值得保留，來屆區議會議席與今屆相若，並會保留一定選舉成分，但必須符合首要維護國家安全等3大原則。

李家超指，今次檢討要令區議會「去政治化」，強調政府不會容許區議會成為「港獨」平台、違反《基本法》、干擾施政，社會亦不會容許區議會被騎劫及癱瘓，需要從制度上防止亂象再發生。他認為區議會值得保留，並會保留一定選舉成分，讓愛國愛港、有志服務地區人士參選；而且來屆區議會議席與今屆相若，酬金考慮維持不變，但必須符合維護國家安全，並要將國家安全放在首位，並要全面落實愛國者治港以及充分體現行政主導等3大原則。

會否委任或需提名？李：有多種方法參與

他解釋，自2020年第六屆區議會以來，有大量區議員做出違反職能的行為，有人危害國安、鼓吹「港獨」、反對《港區國安法》、干擾政府施政等，經過一系列事件亦有人拒絕宣誓，以各種藉口辭職，有人宣誓無效被取消資格，現時只留下三分之一區議員，即146名，情況不能接受，必須撥亂反正。

被問到區議會選舉會否引入間選及委任制席，參與直選人士需否提名等。李家超指，正在細節上進行草擬，實際成為成員的方法稍後會有公布，但他強調會有多種方法參與，亦保留一定參選成份。