李家超：全港各區辦「日夜都繽紛」 議員倡「尖沙咀護照」助打卡

油尖旺區議會提振地區經濟專責工作小組昨召開首次會議，早前初步擬定的「尖咀夜繽紛」再有細節內容，尖沙咀中一帶計劃增設燈飾和舉行「夜舞光龍」活動，又計劃與商戶合作派發消費券、小食和飲品，刺激區內人流促進消費。有議員認為，打卡點需要有活動配合，提議推出「尖沙咀護照」，供旅客收集打卡蓋印兌換禮品。另外，各區區議會今個月至5月將舉辦一連串以「日夜都繽紛」為主題的活動。

民政署正與尖沙咀街坊福利會商討在其建築安裝燈飾，在晚上照亮彌敦道。

會議有多個政商團體出席，民政署表示，尖沙咀中一帶包括栢麗購物大道、美麗華廣場和政府古蹟辦等，計劃增設燈飾照亮街道。另正和美麗華廣場附近的聖安德烈堂、尖沙咀街坊福利會商議，能否在其建築安裝燈飾，從而照亮現時晚上較暗的彌敦道兩旁。

「尖咀夜繽紛」期間，栢麗購物大道會擺放情人節主題打卡點，預計本月底完成，而美麗華廣場亦會增設龍年燈飾及放置6個座地LED發光燈牌供打卡，另會邀請不同人士在商場的特設區域表演，部分商戶亦會提供優惠提供，細節待議。

委員會主席、民建聯區議員葉傲冬透露，正和康文署商討在九龍公園有樓梯畫的地方，利用新技術照明給予人新的感覺，油麻地「玉器街」亦正研究舉行天光墟，設特色攤位。

活動多以打卡點為主，區議員黃建新關注打卡點設計大同小異，建議加入油尖旺特色，「全世界都有心(形裝飾)嘅，點解要嚟到尖中打卡？」他又提到，不少前線商人表示市面並非無旅客，「而係佢哋只係嚟打卡，打卡完到底佢哋肯唔肯消費」，認為既要鼓勵旅客打卡，亦要把消費券和活動連結，如旅客需要先打卡才可獲消費券。