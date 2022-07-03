李家超：冀控制公屋輪候時間 正跟內地商免檢疫通關

新任行政長官李家超表示，其中一個上任後目標是輪候公屋時間不再加長，又稱就加快建屋有新想法，稍後將交代相關報告。

李家超今日出席電視節目時表示，上任特首後其中一個目標，是減少公屋輪候時間，至少亦要令輪候公屋時間不再加長。他計劃透過發展棕地、綠化地等方法達到，其他方法亦涵蓋覓地及建築方式，相關工作將於百日後提交的報告交代。他又希望可提速建屋，如將建屋年份由4至5年，縮短至3年。

談23條立法：一定要立得有效

至於《基本法》23條立法，李家超稱「一定要立得有效」，以有效處理嚴重危害國家安全的風險，所以要做充分的法律研究，「我不覺得時間是最急切要考慮」。惟他指，從2019的經驗所見，國家安全風險是突然其來的，故不可以「居安不思危」，但會審視形勢，觀察甚麼時候能達至最好的平衡。

而本港疫情至今維持每日約2,000宗確診個案，香港亦遲遲未能與內地和外國實行免檢疫通關。李家超表示，有需要將疫情壓下去，且越低越好，但未有一個指標。他認為，本港應該增加多些核酸檢測，但現時未必需要進行全民強制檢測。他透露，正跟內地商討實行免檢疫通關，傾向先作有限度的方便措施，但暫未能透露細節。他又指，壓低本港疫情不等於跟國際通關有矛盾，外地來港檢疫安排亦可作調整。