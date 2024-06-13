李家超：制訂政策如十月懷胎　「BB未出世你唔知我懷胎」

立法會今日舉辦行政長官互動交流答問會，其中一個主題是宏揚中華文化。特首李家超指政府制訂政策如十月懷胎，「唔出門住，喺屋企安胎」，「BB未出世你唔知我懷胎」，他希望最後生產更多活活潑潑的成果。

選委界立法會議員鄧飛指出，香港師生到內地交流，帶旺內地旅遊界是不爭事實。他建議鎖定被忽略的內地客源，反向促進內地中小學生來香港交流。李家超回應指支持內地師生南下，因為研學是互利共贏，除交流外可更認識香港，「第日自己嚟，成為人才又有、投資又有，工作都有可能」。