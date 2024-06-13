李家超：制訂政策如十月懷胎　「BB未出世你唔知我懷胎」

立法會今日舉辦行政長官互動交流答問會，其中一個主題是宏揚中華文化。特首李家超指政府制訂政策如十月懷胎，「唔出門住，喺屋企安胎」，「BB未出世你唔知我懷胎」，他希望最後生產更多活活潑潑的成果。
選委界立法會議員鄧飛指出，香港師生到內地交流，帶旺內地旅遊界是不爭事實。他建議鎖定被忽略的內地客源，反向促進內地中小學生來香港交流。李家超回應指支持內地師生南下，因為研學是互利共贏，除交流外可更認識香港，「第日自己嚟，成為人才又有、投資又有，工作都有可能」。
金融界議員陳振英則指，很多內地城市推出沉浸式主題旅遊，提升旅客趣味。他問及會否考慮開拓東方之珠的特色沉浸式演出，可考慮在西九文化區舉行。李家超表示政府有探索有關概念，但要克服可行性，會與業界討論，希望最後生產更多活活潑潑的成果。李家超表示政府在發展旅遊業的角色是「搭台」、寫劇本，編劇及導演往往只有一個，需靠陣容龐大的演員演好戲。政府負責創造人氣，要靠業界將人氣變成財氣。
李家超：不求「我贏你輸」
李家超總結發言時指，政策影響每一位市民，他深知重任。而香港落實愛國者治港原則，要展現愛國者特別優越的價值，要展現立法會既高質素、既高效率，與政府共同創造價值是一個考驗。他指經常留意立法會辯論，重視交流並歡迎不同意見。他提及香港立法會不像外國議會「搞政治掛帥嘅對立」，而是務實為香港人做成事。他表示經常有不同意見、有差異是正常，很多時候更是好事，要求同存異，將差異變得更通透。他指不求「我贏你輸」，要尋求最大公約數、尋求公眾利益，為香港的美好善作善成。