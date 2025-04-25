李家超：助力內企重新部署供應鏈 利用香港「走出去」新興市場突破圍堵

行政長官李家超表示，來到浙江訪問行程最後一天，與團隊上午出席「投資香港推介大會 — 浙江寧波專場」，與眾多優秀企業家共商合作、共謀發展，深感振奮。

李家超在社交網頁表示，今次投資香港推介大會是香港特區繼去年在北京和上海之後舉辦的第三場同類活動。甬港兩地皆為國家對外開放的重要門戶，兩地優勢互補，合作潛力巨大。在「一國兩制」和國家堅實的支持下，香港擔當着「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色，是內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向跳板。

他說近日全球貿易格局和地緣政治急變，貿易保護主義崛起，美國濫施關稅為環球經濟帶來不少挑戰和不明朗因素。許多國際大型金融機構和其他地區的資本對香港市場愈加重視，除了可借香港作為跳板，開拓龐大的內地市場外，亦能避開美國市場可能引致的風險。香港擁有豐富的國際貿易經驗、多元化人才和國際級一流的專業服務，可助力內地企業重新部署供應鏈，並利用香港這個國際貿易中心「走出去」新興市場，突破美國和西方國家對東方的圍堵。

12間浙江知名企業來港開設業務 他表示，投資香港推介大會取得豐碩成果，12間浙江知名企業包括金融服務、貿易、創新科技、航空、物流、零售等類別公司，與香港投資推廣署簽約，將會來港開設業務。特區政府和貿發局已於去年12月構建高增值供應鏈服務機制，協助內地企業來港建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部，希望日後有更多有興趣「走出去」的企業，能夠善用香港的平台，開創新的商機。

