李家超︰基建融資需尊重市民選擇　陳劍青︰用家「埋單」　

立法會今早（18日）舉行首場立法會互動交流答問會，多位議員關注交椅洲人工島和北部都會區的融資安排。金融界立法會議員陳振英表示，社會估計兩個項目共涉萬億計的資金，單憑政府財政儲備和稅收難以應對，而因人工島主要靠賣地收入，資金回籠期確實性輍高，但北部都會區依賴長期稅收和長期經濟發展，如採用公私營合作和發債等傳統融資，未必可以解決缺口，或需發行土地債券、基建設施債券和強積金等非傳統證券化融資方法，期望未來的北部都會和三鐵三路都可經過市場募集資金，釋除公眾對基建資金的疑慮。

選委會界立法會議員黃國表示，強積金每年有800億元供款，未來將達到超每年過一千億元，建議可投資交椅洲人工島，容許打工仔有安全回報的選擇，一併解決強積金投資回報和基建資金的煩惱。

李家超︰讓市民分享發展的利益

特首李家超稱會考慮議員的提議，指發債是明顯可以考慮的方法，但融資涉很多因素，需要小心運用市民的資金明，雖希望讓市民分享到發展的利益，但投資亦是市民的選擇，重視不同融資方法，但發債投資需要尊重市民的個人選擇權。

測量師學會前會長趙錦權認為，需要有較具體的融資方案才可評論各種融資方法的利弊，並取決於市場，選取一個成本較便宜的方案，但相信任何可行的融資辦法都是好方法。他認為，最簡單的融資辦法是發債，因為債券市場比較活躍，市場亦較易接受。

陳劍青憂帶來民生風險

本土研究社成員陳劍青表示，李家超與立法會議員討論大型基建的融資模式，反映政府亦承認不夠財政資源應付大型基建開支，但基建項目過度金融化會帶來民生風險，舉例大型基建和三鐵三路過度融資，未來公眾可能會在過路費和房屋資源上有所犧牲，例如會降低公營房屋比例，或者收取高昂的道路使用費，「給市民買債券，但誰真正付錢？到最後始終都有成本，最終是用家『埋單』」，質疑「融資萬能論」不成立。

對於立法會議員鄧家彪提出，政府在北部都會區、交椅洲人工島及將軍澳第137區撥出部分單位讓青年人以月供四千元置業，給予年輕人希望，令他們「舉腳贊成」填海及北都發展，陳劍青指，其建議不夠具體，無法評論，反建議政府透過多興建公營房屋以爭取支持，「如果值得支持，為何要用利誘方式？」