李家超：夏寶龍指港國安風險仍在　政府須具憂患意識「迎頭打擊」

行政長官李家超於北京列席人大會議開幕後今午(6日)返港，並在機場見傳媒。李家超表示，在京期間與港澳辦主任夏寶龍會面，對方提到香港仍有國家安全風險，特區政府要做好風險管理及預案。被問到香港婦女勞工協會原定在三八婦女節遊行取消，李家超指，任何公眾活動都必須守法，如果無信心、無能力做到是不應組識公眾活動，表達意見的方法有好多種，但無論採用甚麼方法，都要承擔方法所要求的法律責任。

婦女節遊行取消 李家超：倘無信心確保安全不應舉辦

李家超指，任何公眾活動都必須守法，不可以去破壞國家安全、公共秩序和公共安全，強調有任何不守法的行為，當局會依法追究責任。他續稱，組織任何公眾活動都有法律責任，須確保公眾活動安全、有秩序和符合法律要求，並要聽從警方指示，強調任何人無信心、無能力或擔心未能做到，是不應該組織公眾活動，因為要負上法律責任。

他指經歷2019年的「黑暴」傷痛，希望大家重視目前安穩的社會得來不易，強調任何意見表達都必須守法，亦有好多種，市民表達意見可考慮多樣方法，但無論採用甚麼方法，都要承擔方法所要求他付的責任，包括法律責任。

稱夏寶龍肯定港府 工作

此外，李家超引述夏寶龍的說話，指特區政府要有憂患意識，香港國家安全風險依然存在，破壞社會的力量還潛藏在社會，特區政府要做好風險管理和各方面預案，任何破壞香港社會安寧的，都要「迎頭打擊」，不要讓其萌芽及蔓延。他亦向夏寶龍承諾做好風險管理，加強情報搜集，冀盡善盡美，又指若有任何破壞國安、破壞香港安寧及整體利益的行為，政府都一定會嚴厲打擊及依法追究。

他又說，向夏寶龍匯報香港整體情況和特區政府工作，指對方肯定特區政府在過去8個月的工作，予以鼓勵，並很高興看到政府團隊和香港社會團結起來，以及見到政府和社會各界更加積極、主動融入國家發展大局。