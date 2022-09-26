李家超：大力推動創科發展　學生應為科技報國出力

行政長官李家超今日(26日)出席科創大講堂的啓動儀式致辭。他說中國國家主席習近平早前七一回歸講話中，反映中央對香港創科發展的重視和支持，特區政府會大力推動創科發展，將香港建設為國際創科中心，同時著重培育人才，迎接創科時代的無限機遇，他鼓勵學生努力學習，打穩學術基礎，將來為創科興港、科技報國出一分力。

邀中國科學院院士任港校科學教育榮譽講師

李家超指，香港科技創新教育聯盟從2019年開始舉辦「科創大講堂」，今年聯盟特別邀請中國科學院院士擔任「香港學校科學教育榮譽講師」，為中小學的科學和科創教育發展提供專家建議，形容對學校建立學習科學和創新科技的氛圍，有積極的意義，又指聯盟積極培育香港學生對科學的興趣，去年與多個機構合辦座談會，通過網絡連線與3名在軌航天員實時進行「天地對話」，為學生提供畢生難忘的體會，更啓發他們對國家載人航天工程偉大成就的興趣，勉勵年輕人在科研路上開拓夢想。

他說香港將進一步推動STEM教育，同時也加入了藝術Arts的教育，希望從小培養學生學習科學及創新科技的興趣及能力。他期望各界與政府攜手合力推動科學和創科教育，培育人才，實現香港國際創科中心的建設目標，為國家建設成為科技強國作更大貢獻，為世界和人類文明發展出一分力。