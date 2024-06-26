李家超：完成23條立法「感受最深」　提振經濟「先量後質」

李家超指，完成《基本法》23條立法是他上任至今「感受最深和最具滿足感」的政策。(中通社)

今屆政府上任快將兩年。特首李家超表示完成《基本法》23條立法是他上任至今「感受最深和最具滿足感」的政策，但本港仍要提防來自海外的政治風險，因為國安行為具迷惑性。他又說，少了國安後顧之憂後，未來須全力拼經濟，政府的理念是先「提量」再「提質」。

李家超接受《星島日報》專訪時指，完成《基本法》23條立法工作是「里程碑成果」，今屆政府絕大部分政治工作已完成，但坦言「一道很穩固的門、很有效的鎖，並非表示沒有匪徒會想闖進家中偷東西、『爆格』」，社會仍要保持警惕，提防來自海外的政治風險，「間諜當然不會告訴你自己是間諜」，對「軟對抗」的風險仍需保持高度警覺，政府亦會通過愛國主義教育、國安教育提高市民意識。

在提振經濟方面，李家超指近月本地零售、餐飲市道不振，吉舖湧現，難免引起社會擔憂，但今年首5個月旅客按年增長78%，其中內地旅客增幅達73%，一些東南亞國家如菲律賓、泰國的走勢更理想，認為再加上航班運量、酒店、餐飲等配套繼續完善，可發揮乘數效應帶動消費。他認為經濟轉型期一定會經歷觀望期，「可能有人心裡有不舒服的感覺」，但相信香港一定有方法迎難而上，政府亦會繼續推動盛事經濟。

以餐廳營運喻盛事 「先要坐滿才思考貴賓室」

對於有聲音質疑今年盛事列表項目多達210項，是太多及難以聚焦，李家超說「完全理解社會擔心」，亦認為「質」與「量」同樣重要，但認為提振經濟過程有先後步驟。