李家超：官員之間很難比較　團隊「整條船」正在進步

被問到如何評價官員表現，李家超指官員之間很難比較，因為每位官員的範疇都不一樣，每個政策基礎起點亦不一樣，舉例有人以跑得遠為目標，有人則以跳得高為目標。至於自己的表現，李家超說留待他人評價。被問到下屆會否爭取連任，李家超表示，擔任特首是一個使命，只要有好的事就要做，不會理會時間長短。如果是正確，無論誰去做這個工作，都會推行好的政策，強調要聚焦做好這個使命要求的工作，別無他想。

行政長官李家超將上任2周年，他接受傳媒訪問時指，司局長都符合要求，會繼續推動各自政策。他希望團隊像一條船要前進，速度應該愈來愈快，最重要是方向正確，現時團隊的「整條船」正在進步。

視乎市民參與度再決定推行垃圾徵費

任內至今推行的政策，包括垃圾徵費措施引起民意反彈，被問到是否上屆政府留下的政治炸彈，李家超回應說每屆政府都要按當時情況判斷，管理上要因時制宜、因地制宜。今次垃圾徵費計劃，絕大部分意見反映本港未有足夠配套做好回收和分類，因此需要暫緩措施。李家超表示，要視乎市民參與度如何，再決定會否在任內再推行垃圾徵費。

李家超在任內完成基本法23條立法，他指加上港區國安法，能做到優勢互補，確保國家安全受到保障，但不代表其他人不會做危害國家安全的事，因此香港要做好「防疫」措施，做到「防範勝於治療」。他更指一定會發生間諜活動，並會通過迷惑及隱藏的方式進行，可能已在社會存在，亦會用其他議題影響國家安全。但只要香港本身做好，不需要過於惶恐。