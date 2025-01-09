李家超：對習近平講話有深刻體會　凝聚力量將香港建設得更美好

李家超對習近平的重要講話有四點深刻體會

李家超在社交網頁表示，對習近平的重要講話有四點深刻體會，分別是「一國兩制」是具有顯著制度優勢和強大生命力的好制度、「一國兩制」的價值理念具有時代意義和世界意義、必須把握好推進「一國兩制」實踐行穩致遠的四條規律性認識，以及「一國兩制」實踐已經進入新階段，其重要使命具有深刻內涵。

李家超表示，習近平對澳門提出的「三點期許」和「四點希望」同樣適用於香港。香港應該繼續發揮「一國兩制」的制度優勢，打開發展新天地，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷增強經濟發展新動能；繼續著力提升治理效能，把有為政府同高效市場更好結合起來，以更大擔當、更大魄力、更加決心，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹者。同時要繼續發揮香港獨特的國際化優勢，更好發揮內聯外通的橋樑作用，並維護社會祥和穩定，團結凝聚社會各界力量，把香港建設得更加美好。