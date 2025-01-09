李家超：對習近平講話有深刻體會　凝聚力量將香港建設得更美好

行政長官李家超早上出席全國港澳研究會舉辦「學習貫徹習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮上重要講話精神」專題研討會香港分場。
李家超對習近平的重要講話有四點深刻體會
李家超在社交網頁表示，對習近平的重要講話有四點深刻體會，分別是「一國兩制」是具有顯著制度優勢和強大生命力的好制度、「一國兩制」的價值理念具有時代意義和世界意義、必須把握好推進「一國兩制」實踐行穩致遠的四條規律性認識，以及「一國兩制」實踐已經進入新階段，其重要使命具有深刻內涵。
李家超表示，習近平對澳門提出的「三點期許」和「四點希望」同樣適用於香港。香港應該繼續發揮「一國兩制」的制度優勢，打開發展新天地，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷增強經濟發展新動能；繼續著力提升治理效能，把有為政府同高效市場更好結合起來，以更大擔當、更大魄力、更加決心，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹者。同時要繼續發揮香港獨特的國際化優勢，更好發揮內聯外通的橋樑作用，並維護社會祥和穩定，團結凝聚社會各界力量，把香港建設得更加美好。
李家超表示，會參考橫琴粵澳深度合作區發展的實踐和經驗，積極推進前海、南沙、河套以及北部都會區建設，推動特色產業發展，加快推進粵港澳大灣區市場一體化，亦要為香港青年創造更多發展機會，培養他們當好「一國兩制」事業的建設者和接班人。
原文刊登於 香港電台