李家超︰已開展《基本法》23條立法準備工作 林定國指不應因怕受法律制裁 才遵守國安法律

行政長官李家超在在全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮的視像致辭指，政府已開始有關第23條立法的準備工作，預計明年會完成立法。他又指，23條將與《港區國安法》連結，構建有效的國家安全法律系統，完善維護國家安全的法律制度和執行機制，希望各界人士全力支持立法工作，履行特區的憲制責任。

李家超續指，《憲法》是制定《香港國安法》的重要基礎，而《憲法》更對於維護國家安全有專門規定，包括有關保障國家的根本制度、維護國家統一和民族團結、保護國家秘密等，與維護國家主權、安全和發展利益相關的條文。他期望各位同學通過參與這次比賽，可更深入理解《香港國安法》及總體國家安全觀，同時學習《憲法》與《基本法》的知識，對自覺維護國家安全的責任有更深刻的體會。

林定國指尊重及遵守國安法律是應有之義

律政司長林定國亦在同一活動上表示，「尊重及遵守國家安全的法律，不單是法律責任，亦是應有之義」。他不希望社會因為他人的惡意抹黑或攻擊，對國安法存有誤解，或純粹因為害怕受到法律制裁，才遵守國安法律；市民應深刻銘記若國家安全受到威脅，安居樂業、幸福美滿的生活只會是「鏡中花、水中月」。

林定國又指，維護國家主權及發展利益是「一國兩制」方針最高原則，一國的原則越堅固，兩制的優勢就越彰顯，社會必須掌握各種國安問題，了解國內外的形勢和挑戰，為建設安全穩妥的環境貢獻力量，又指學生在求學時期認識國家安全的重要性和緊迫性，可及早培養國民身份認同，培養自覺維護國家安全。