李家超︰感謝民建聯培育人才

民建聯舉行慶祝特區政府成立25周年暨民建聯30周年慶酒會，行政長官李家超出席主禮在致辭時稱，民建聯多年來為香港作出的貢獻很重要。民建聯由最初56名成員，發展成逾四萬多名會員；由當初四個支部，發展成 18個支部；由成立初期1名立法會議員譚耀宗，發展到現時有18名立法會議員，可以以「輝煌」作形容。

他指，感謝民建聯一直培育人才，令社會有所得益，形容特區政府也是「得益者」，現時有一名副司長、一名局長、兩名副局長及兩名局長政治助理，皆是由民建聯培育的人才。自己亦是當中得益者，感謝身兼民建聯會務顧問的全國人大常委譚耀宗出任自己競選辦主任。

民建聯主席李慧琼致辭時表示，民建聯三十周年會慶別具意義，同時迎來了香港回歸祖國二十五週年，國家主席習近平視察香港，出席慶祝大會和新一屆特區政府就職典禮，並發表重要講話。李慧琼表示，今年是香港處在從由亂到治走向由治及興的新起點，未來五年是香港開創良政善治新局面、實現繁榮穩定新飛躍的關鍵期。民建聯當前和今後一段時間的重點工作，就是認真學習貫徹落實習主席重要講話精神，要通過學習深刻領會「一國兩制」實踐「四個必須」寶貴經驗的重要意義和豐富內涵；深刻領會香港良政善治「四點希望」的根本要求和核心要義。

李慧琼表示，民建聯決心以習主席重要講話精神為指引，團結社會各界，敢於擔當，善作善成，為香港開創新局面，實現新飛躍，包括：持續做好「一國兩制」的

忠誠實踐者、要做好排解民生憂難的埋頭苦幹者、要做良政善治的有力促進者及要做增強發展動能的強力推動者。