李家超：批出人才申請超目標 二千公屋早6個月上樓

新政府班子上場一周年，特首李家超連日接受不同傳媒訪問，回顧過去一年的工作。他表示，未來有過萬個公屋單位可提前最多一年半「上樓」，輪候公屋時間有望減至4.5年。他又透露，今年首5個月已向4.9萬名海外人才批出來港許可，但重申政府會確保本地人就業優先。

李家超昨早到商業電台出席節目，無綫電視其後亦播出李家超專訪，回顧過去一年工作。現屆政府提出4年內把輪候公屋時間縮短至4.5年。李家超指，未來有1.2萬個公屋單位可提早3至18個月「上樓」，使輪候時間縮短至4.5年，其中明年約2千個單位可提前6.5個月「上樓」。李家超被問到會否再調整公屋輪候年期目標時，形容現有目標已經很進取，而政府亦要務實、「講得出做得到」，故不會再改。

本港勞動人口減少20萬

不少港人近年移民外地。李家超表示，過去3年香港流失20萬勞動人口，當中一半為中端和高端人才，政府已推出多項輸入人才計劃，啟動後5個月已批出4.9萬人的來港許可，有信心超出原先招攬3.5萬名海外人才的目標；而高端人才通行證計劃考慮放寬申請人要是「百強大學」畢業生的門檻，重申「搶人才」才能致勝。

至於另外一半為低技術人員，故有26個行業有需要輸入外勞，他形容大家都是「香港家人」，政府會確保本地人就業優先。現屆政府首次在3名司長屬下，各增設一個副司長職位，當時被外界質疑是架床疊屋。李家超表示，非常不認同社會形容副司長一職「冇用、冇嘢做、冗員」的說法，透露政府內部很多統籌工作都是由他們負責，亦包括推出政策前向市民解說、解釋背後原因等。

吸取19年經驗不遊行示威「係啱嘅」

今年七一不再有團體申辦遊行，李家超強調本港仍然容許進行公眾活動，又稱市民若吸取2019年事件的教訓而不行使遊行示威權利，「我覺得係啱嘅。」