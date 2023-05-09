李家超：下周四舉行立法會互動交流答問會　明日率團訪問重慶3日 (持續更新)

【11:00更新】行政長官李家超今日(9日)出席行政會議前見傳媒，他宣布建議成立立法會與行政長官互動交流答問會，為「愛國者治港」創造更大價值和力量，首次互動交流答問會將在下周四(5月18日)公開舉行，以「二十大及兩會精神」為主題，討論香港施政方向等。另外，他指明日會率團訪問重慶3日，將成立兩地合作機制。

稱為「 愛國者治港」創造更大力量

李家超指，互動交流答問會集合現時一般答問會、議案辯論、施政報告諮詢的優點於一身，讓議員和特首共同處理重大、宏觀及策略性議題，建立共識，議員在會上可就議題向行政長官提問，亦可表達意見，行政長官亦可諮詢議員意見，以納入施政考慮。他認為交流會可以做到政府和立法會團結做事、官員與議員凝聚共識，以及達到既看樹木亦看森林、有國家觀和國際觀的視野高度。

他續指，「前廳交流會」開啟了行政立法良性互動新篇章，形容效果正面，他表示活動是啟發自較早前的大灣區考察團，從中感受到良性互動，形容規模是史無前例，行政立法前所未有打成一片，認為「愛國者治港」要發揮更高的價值和力量，因此建議成立互動交流答問會，並在立法會主席梁君彥同意下，在下周四(18日)舉行首場互動交流答問會。

明 率團訪重慶3日 見證渝港合作機制

李家超另指，明天將率領代表團到重慶訪問3日，成員包括政務司長陳國基、商務及經濟發展局長丘應樺、創新科技及工業局長孫東教授，以及政制及內地事務局副局長胡健民等。期間，他將出席渝港高層會晤暨渝港合作第一次會議。他表示，香港與重慶的交流向來密切，今次訪問將見證兩地成立具體的合作機制，指渝港兩地能優勢互補、互利共贏、深化合作，讓兩地在發展方面踏上更高台階，促進香港更積極融入國家發展大局。他又說，渝港合作會議機制將是現屆政府首個與內地省市成立的新合作機制，亦是繼北京同上海之後，香港與內地省市成立的第三個合作機制。

李家超將於本周五(12日)返港，期間將由財政司長陳茂波署理行政長官職務、政務司副司長卓永興署理司長職務、商務及經濟發展局副局長陳百里署任局長職務，以及由創新科技及工業局副局長張曼莉署理局長職務。