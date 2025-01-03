李家超：改革除是港府責任 社會亦必須共同參與「重大任務」

行政長官李家超在《紫荊》雜誌撰文，表示特區政府新一年的工作將以3個要旨為主軸，包括：一、全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，更好地發揮制度優勢；二、堅定把握歷史機遇，團結帶領社會各界銳意改革；三、堅定對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。他表示政府會時刻保持警惕，採取底線思維，堅守國家安全底線，持續推動香港由治及興；同時強調改革除了是特區政府的責任，亦是社會必須共同參與推進的重大任務。

李家超的文章題為「把握歷史機遇 團結銳意改革」。他先回顧香港2024年是歷史性完成憲制責任、承先啟後、銳意改革的一年。列出過去一年完成23條立法；拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，積極融入國家發展大局，持續加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，在不同領域的國際排名都有提升；中央推出多項挺港惠港措施，支持香港金融和經濟發展，便利兩地人員往來；他發表任內第三份《施政報告》，力求改革求變，回應香港發展需求，呼應社會意見，貫徹落實二十屆三中全會精神。