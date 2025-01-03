李家超：改革除是港府責任 社會亦必須共同參與「重大任務」

行政長官李家超在《紫荊》雜誌撰文，表示特區政府新一年的工作將以3個要旨為主軸，包括：一、全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，更好地發揮制度優勢；二、堅定把握歷史機遇，團結帶領社會各界銳意改革；三、堅定對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。他表示政府會時刻保持警惕，採取底線思維，堅守國家安全底線，持續推動香港由治及興；同時強調改革除了是特區政府的責任，亦是社會必須共同參與推進的重大任務。
李家超的文章題為「把握歷史機遇 團結銳意改革」。他先回顧香港2024年是歷史性完成憲制責任、承先啟後、銳意改革的一年。列出過去一年完成23條立法；拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，積極融入國家發展大局，持續加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，在不同領域的國際排名都有提升；中央推出多項挺港惠港措施，支持香港金融和經濟發展，便利兩地人員往來；他發表任內第三份《施政報告》，力求改革求變，回應香港發展需求，呼應社會意見，貫徹落實二十屆三中全會精神。
新一年工作 3大要旨為主軸
對於新一年工作，李家超表明以3個要旨為主軸。第一，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，更好地發揮制度優勢。政府會堅持「守正創新」。「守正」是堅定做到貫徹「一國兩制」不動搖、不變形、不走樣，真正發揮好「一國兩制」制度優勢，並時刻保持警惕，採取底線思維，堅守國家安全底線，持續推動香港「由治及興」；「創新」是改革、技術創新、強化體系，是補短板、破瓶頸、除障礙，與發揮「一國兩制」優勢相輔相成，釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力，為香港繁榮穩定作出新的更大貢獻。
第二，堅定把握歷史機遇，團結帶領社會各界銳意改革。李家超在施政報告中提出，將全方位和跨領域地進一步深化改革，涵蓋治理體系、建屋造地、醫療體系、民生福利等多個範疇，例如「簡樸房」制度、精簡土地發展程序、全面審視醫療體系定位和目標等。但他強調「改革除了是特區政府的責任，亦是社會必須共同參與推進的重大任務」，行政立法機關必須團結一致，帶領社會各界自我革新，在各自領域和範疇銳意改革，識變、應變、求變，共同打開發展新天地。
第三，堅定對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢。政府會大力發掘經濟新增長點，同時推動各界抓住國家發展的巨大機遇，提升香港特區內聯外通的特點，積極投身於「一帶一路」和粵港澳大灣區等建設，包括積極推動香港發展成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型，培育新興產業；大力發展新質生產力，發展低空經濟，成立「香港藥械監管中心」為建立國際認可的新藥監制度做好準備；建設國際專上教育樞紐，推動河套港深創科園發展，打造國際高端人才集聚高地；透過一籃子政策加大扶持中小企力度，推動北部都會區發展引擎，讓北都五年、北都十年的景貌呈現於眼前。
讓市民分享發展紅利
李家超稱於新的一年，特區政府將繼續積力行改革，全力以赴發展經濟、改善民生，讓市民分享發展紅利，全力強化自身所長，只要團結一致把握歷史機遇銳意改革，一定可以建設一個更美好的香港家園。