李家超：政府須務實處理僭建問題 要務實看待港人喜歡外遊的習慣和趨勢

李家超續指，政府不但以各渠道收集僭建物資料，亦有組織向政府提供；惟認為資源和人手始終有限，政府會整理好資料後要按優次跟進。他強調，如有違法情況將依法檢控，復原工作期間如有需要，也會追究民事或費用上的責任。

行政長官李家超今日(17日)早上就10月25日將發表任內第二份《施政報告》，落區到元朗聽取市民意見。他其後見傳媒時回應全港至少有173間獨立屋有僭建，當局對大規模巡查紅山半島獨立屋的時間表，以及會否將加強跟進違規個案，指僭建是存在於社會的問題，全港有44000多幢私人樓宇，政府須務實處理，基於投訴或其他收集到的資料，根據安全風險、按優先次序處理不同僭建物。

土地房屋永遠是特區政府重視的問題

李家超又提到，解決劏房問題最重要是有足夠房屋，不可為求告別劏房而令市民無家可歸，因此政府需要有短中長期措施，則簡約公屋、公營房屋等，港府亦加強劏房的水、電規管。另外，李家超強調，土地房屋永遠是特區政府重視的問題，在上一份《施政報告》已充分重視土地房屋範疇，當局會鞏固及落實有關政策。他強調，雖然覓得足夠土地，在10年間會提供36萬個公營房屋單位，但首5年的供應量較少。他希望在房屋問題上，做到加快、加深及做廣，並向市民提供選擇機會。

要務實看待港人喜歡外遊的習慣和趨勢 「香港夜繽紛」計劃是「長期工程」

至於，深圳市政府日前推出一系列便利港人消費措施，李家超回應指，疫情過後，要務實看待港人喜歡外遊的習慣和趨勢，同時強化本地的吸引力。他表示，很多海外和內地旅客都覺得香港具吸引力，例如生態旅遊等或文化歷史路線等，都應該進一步加強發展。

李家超說，「香港夜繽紛」計劃是「長期工程」，需要下功夫，才能改變市民在疫情3年期間形成的生活習慣。他亦相信港人能靈活應對，亦「好有橋」；只要各界投入精力、經驗、智慧，再配合投放資源和宣傳，香港就會有作為。他又舉例指，政府宣布復辦煙花匯演後，已經有很多市民查詢有關酒店的安排，反映本港有吸引力。