李家超《文匯報》撰文：只有社會安定平穩才可推動經濟長足發展

候任行政長官李家超今日在《文匯報》，以「【我們的25年】萬眾一心 同開新篇」為題撰文，他回顧自己在警隊工作的35年期間，領會到「管治」的四個要點，包括必須要有迎難而上的精神、要重視執行的結果、建立團隊精神的重要性，以及必須具備風險管理的憂患意識，藉此提高管治效率、質素和水平。李家超又強調，沒有國家安全，就沒有繁榮穩定，只有在社會安定平穩的環境下，才可以推動經濟的長足發展，確保「一國兩制」行穩致遠。

李家超在文章表示，過去在保安局的9年間，香港社會出現了一連串抗拒「一國」的行動，包括反國民教育、「佔領中環」、旺角暴動、反對西九龍高鐵站「一地兩檢」，以及2019年的修例風波。他指，這些行動借抗爭或示威之名，阻撓特區政府施政，排斥內地，以「兩制」抗拒「一國」，其間破壞社會的程度及規模不斷升級，加上外部勢力推波助瀾，令香港陷入崩潰，大量無辜市民受襲擊，汽油彈處處，社會設施被大肆破壞，市民人心惶惶，社會被「攬炒」。

未來5年是香港由治及興的關鍵5年

李家超又說，為對付香港當時的亂象，中央政府施展組合拳，在2020年6月30日頒布實施香港國安法，再於2021年初完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」，令香港社會回復安定，由亂到治，重回「一國兩制」的正確軌道。他又說，未來5年是新選舉制度獲得實踐的五年，是香港由治及興的關鍵5年，是香港市民一起再創高峰的重要時刻。