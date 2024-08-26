李家超《施政》諮詢談經濟 「洗牌期」面對挑戰 政府盡量幫助

政府就新一份《施政報告》舉行第二場地區諮詢會，特首李家超表示，目前本港經濟增長雖然正面，惟承認個別行業在轉型期和「洗牌期」的確面對挑戰，政府會盡量幫助有困難的行業。他又稱，期內有商舖結業，同時亦有新舖開張，特別提到海外公司，包括美國輕奢環保鞋履品牌Vivaia來港開業、美國鞋店Hoka在港開概念店、蘇格蘭威士忌Macallan公司亦在中環開旗艦店等。他又指，現時在香港成立的公司數目是歷來新高、有144萬間，按月平均增長大約1萬多間；當中投資推廣署亦協助引進多間海外企業。
會上不少發言者關注經濟問題，從事零售業的魏小姐建議政府發放小額本地消費券，鼓勵消費力疲弱的市民留港消費。本身是經民聯成員的香港工商協進聯盟創會會長吳日峰指，很多內地公司都會經香港取得環境、社會和管治(ESG)認證，而本港有能力做好ESG，建議本港將之發展成新經濟動力。深水埗防火委員會主席吳騰希望政府向中央求助，要求中資機構幫忙提高本港股市交易，認為恒生指數升至25,000點「好多經濟問題都可以解決」。李家超會後指出，本港最新一季經濟增長數據錄得約3%增長，相信勢頭會持續，又稱美國聯儲局日前說明減息時機已到，相信減息有助企業和投資者更有信心去大展拳腳。對於有發言者建議政府延長「百分百擔保特惠貸款」期限，財政司長陳茂波稱這是疫下臨時措施，倘長期執行或涉道德風險，政府要小心考慮。