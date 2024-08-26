李家超《施政》諮詢談經濟 「洗牌期」面對挑戰 政府盡量幫助

政府就新一份《施政報告》舉行第二場地區諮詢會，特首李家超表示，目前本港經濟增長雖然正面，惟承認個別行業在轉型期和「洗牌期」的確面對挑戰，政府會盡量幫助有困難的行業。他又稱，期內有商舖結業，同時亦有新舖開張，特別提到海外公司，包括美國輕奢環保鞋履品牌Vivaia來港開業、美國鞋店Hoka在港開概念店、蘇格蘭威士忌Macallan公司亦在中環開旗艦店等。他又指，現時在香港成立的公司數目是歷來新高、有144萬間，按月平均增長大約1萬多間；當中投資推廣署亦協助引進多間海外企業。