李家超：有信心很快全面通關 將全球大規模宣傳香港

行政長官李家超昨早在兔年首個行會前見傳媒，指政府未來工作有兩大目標，分別是聚焦發展經濟及全面部署復常。他說，農曆新年期間與內地緊密溝通，有信心很快可全面通關，包括取消核酸檢測要求和人數限額，並開放更多關口。他又預告明日(2日)會舉行啟動禮，介紹香港的重點推廣活動，包括以「你好，香港」為主題的大型全球宣傳活動。

本港和內地1月8日起首階段通關，李家超形容口岸運作「良好」，截至本周一共累積逾70萬名北上及逾60萬名南下旅客。他又指，餐飲業界預期本月生意額將突破100億元，零售業界亦在農曆新年期間「活起來、好起來」，形容香港已進入全面復甦的新里程。

李家超表示，政府首要目標是盡快與內地實現全面通關，已與內地單位在春節保持密切聯繫，強調「有信心全面通關很快就會達成」，期望盡快有好消息公布，包括取消核酸檢測、增加口岸數目和取消過關名額。至於與國際接軌，他指正研究取消海外訪港旅客的防疫限制，包括疫苗接種和快測要求等。

送機票優惠券吸遊客

隨著疫情進入新階段，李家超說未來會聚焦發展經濟，全方位推廣香港，包括以「你好，香港！Hello Hong Kong」為主題的大型全球活動，並會在周四公布多個重點項目詳情，包括由機管局贊助，向全世界旅客和本港居民送出50萬張機票。旅發局除了協助海外送機票的宣傳，亦會展開「香港有禮」活動，派消費優惠券給旅客，涵蓋過百間餐飲、酒店和超過130個景點、商戶等。

此外，李家超又指政府會帶領及組織不同訪問團，到外國和內地大力推廣香港，包括商貿旅遊文化和人文交流等。他預告本周六會率團，訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，希望能說好香港故事；其中隨行的包括律政司副司長、財庫局、商經局局長，以及30多位來自商界、金融、創科界等人士，爭取龐大商機，期望今次外訪將取得豐碩成果。