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本地
2024-12-04 10:35:09

李家超：本港處經濟轉型期 如不改革會被淘汰

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李家超（中通社資料圖片）

李家超（中通社資料圖片）

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行政長官李家超說，本港正處於經濟轉型期，旅客消費習慣改變、個人消費習慣改變，與及周邊包括內地城市亦進步得很快，本港如果不改革會被淘汰。

李家超接受港台電視節目《盤點政策》訪問時表示，本港以前成功的元素，在現在的環境下可能已不再成功，內地有制度優勢，對改革較為接受，他舉例說「點解隔離舖頭排長龍，另外幾間有位都無人入去」，認為需要研究如何吸引客人。

吸納外地人才增強人才庫

至於政府的搶人才措施，李家超說本港過往是用「吸引」或「引進」人才字眼，現時改用「搶」，是要改變文化，代表積極、主動出擊，強調政府很全面去搶人才。 李家超說，培育本地人才是優先，但仍然是不夠，香港只有750萬人，很多研究報告指香港如果要保持競爭力，作為領先城市，應該有1000萬人。他又說以 750萬人計算，人才庫有限，一定要吸納外地人才，增強人才庫。

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政府改革步伐要再推進　要求各司局長經常發放訊息

李家超表示，需要讓市民覺得政府了解他們的需要，他要求各司局長要經常透過媒體回應、在自己的社交媒體發放訊息。當有事件發生，要立刻擔當主導角色，效率方面要提高，以及讓市民覺得政府知道問題出現，並去處理。

李家超說，他上任以來在推動改革，政府願意改革，步伐要再推進，現時與他心目中的目標仍有一條路要走，需要共同努力。他表示，每年《施政報告》訂下百多個績效指標KPI，大致上符合他的要求，但認為仍不足夠，需要繼續做，希望國際亦認同本港是有進步。

李家超上月率團到秘魯利馬出席亞太區經濟合作組織會議，他總結行程說，達到「天時地利人和」，包括中國在秘魯投資興建的錢凱港碼頭開幕，縮短拉丁美洲貨物到中國的時間，減少營運費用，而香港和秘魯簽訂《自由貿易協定》，亦開展了新增長點。

原文刊登於 香港電台

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