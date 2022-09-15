李家超：正制定教師專業操守指引　助學生建立國民身分認同

行政長官李家超今日(15日)出席敬師日慶典活動致辭時表示，年輕人是香港的未來，而教育年輕人是教師的使命，優秀的教師是優質教育的關鍵，是國家富強、民族振興、人民幸福的重要基石，強調教師除了傳授知識，更應培育年輕人成為奉公守法，尊重法治，胸懷家國，放眼世界的新一代，教育局亦正制定教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，提醒教師時刻注意謹言慎行，守法守規，為學生樹立良好榜樣。

李家超說，特區政府會全面加強教師對《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全、法治精神的正確理解，為確保教師全面深入了解《基本法》，從而幫助學生認識有關事實的發展歷程，由今個學年開始，所有公營學校新聘任的教師必須通過《基本法》測試。

稱回應習近平讓「孩子教育更好一些」講話

他強調，有關措施的目標是清晰的，就是要提升教師的專業性，並且裝備他們向下一代灌輸正確的價值觀，為學生建立國民身分認同、民族自豪感和主人翁意識，政府會繼續投資教育，加強教師培訓，以行動回應中國國家主席習近平七一回歸時的重要講話，指要讓「孩子的教育更好一些」。李家超指，政府會為青年成長創造更多機會，讓他們發揮所長，把握香港作為國際大都會的角色和「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為國家和香港的福祉而努力。