李家超：正部署年初出訪中東　香港一定參加APEC會議

行政長官李家超在一個電台節目中表示，APEC是一個組織，不屬於某個地方，香港作為APEC成員一定會參加，至於誰出席則按實際情況決定，他又指，未來一定會再外訪，重點地方包括東南亞國家和中東新市場。

李家超表示，正部署今年初到中東，有待同事和當地政府、組織安排，形容自己心急，希望盡快將香港的好故事告訴所有人，以招商引資、招攬企業及人才。

被問到遭美國制裁，能否出席今年於美國三藩市主辦的APEC會議，李家超表示，APEC是一個組織，不屬於某個地方，會議每年在不同地方舉行，香港作為APEC成員一定會參加，至於誰出席則按實際情況決定，他作為特首當然希望出席，在國際會議將本港一些真實、好故事告知世界。

李家超提及，知道有很多人因不同理由離開香港，可能嚮往外國教育讓子女去讀書，亦可能因與家人聯繫等，重申《施政報告》有措施培育和挽留本地人才。