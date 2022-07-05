李家超：沒有穩定就沒有發展　會以行動爭民信任

行政長官李家超接受中央廣播電視總台訪問，指未來5年的挑戰很大，2019年的經驗令他知道，穩定是最重要，沒有穩定就沒有發展，有穩定才有其他元素，施政也會以結果為目標，爭取市民支持和信任。

行政長官李家超表示：「從2019年的經驗告訴我，穩定是最重要的，因為沒有穩定就沒有發展，沒有穩定民心所向，也不會發揮真的價值，有穩定才有其他的元素，但要如何固本培元及變得更強壯亦都重要。」他又指，香港過去被抹黑，被不合理、無中生有及雙重標準的攻擊，特區政府有責任將香港的實況、成就及事實告知全世界，除了他自己，他會派政府官員及代表團，各界有影響力的成功人士到海外宣揚香港實況，讓世界知道香港是開放、自由及有生命力，歡迎不同地方訪客及企業來港。