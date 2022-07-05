李家超：沒有穩定就沒有發展　會以行動爭民信任

行政長官李家超接受中央廣播電視總台訪問，指未來5年的挑戰很大，2019年的經驗令他知道，穩定是最重要，沒有穩定就沒有發展，有穩定才有其他元素，施政也會以結果為目標，爭取市民支持和信任。
行政長官李家超表示：「從2019年的經驗告訴我，穩定是最重要的，因為沒有穩定就沒有發展，沒有穩定民心所向，也不會發揮真的價值，有穩定才有其他的元素，但要如何固本培元及變得更強壯亦都重要。」他又指，香港過去被抹黑，被不合理、無中生有及雙重標準的攻擊，特區政府有責任將香港的實況、成就及事實告知全世界，除了他自己，他會派政府官員及代表團，各界有影響力的成功人士到海外宣揚香港實況，讓世界知道香港是開放、自由及有生命力，歡迎不同地方訪客及企業來港。
以結果拉近距離 從成績凝聚互信
李家超又說，無論老百姓支持不支持，他都會是以行動爭取信任，以結果拉近大家的距離，希望從成績凝聚互信。至於年青人方面，除了傳統教育，亦要重視培養，職業培訓亦重要，要令青年覺得在社會上有價值及影響力，可讓青年參與政府委員會、諮詢會、參政及議政等工作，令他們的聲音被聽到，可以變成政府施政的考慮。他說，過去兩年特區政府在教育工作上加大力度，課程加入中國歷史、國家發展等，也新增《憲法》、《基本法》及國家制度等元素，加強學生對國家歷史的認識；青少年及學生活動亦有認識祖國的訪問團及交流團等。他又指教師也是影響學生最大元素，過去兩年在教師操守及培訓上，也做了大量工作。