李家超：活動陸續舉辦推動港與世界接軌　國際金融峰會僅3人缺席屬少數

特首李家超今日(1日)出席行會前見傳媒，他表示國際金融峰會、七人欖球賽以及亞洲醫療健康高峰論壇會陸續在香港舉行，可見香港在這兩周充滿動力與活力，而且入境措施放寬至「0+3」後，10月外地來港人數按月增加2.3倍，香港居民入境和出境人數同期亦分別增加1.6及1.5倍，他認為香港的動力和活力不斷回來，強調政府會密切留意疫情發展，確保在可控情況下，進一步推進香港與世界接軌。被問到有金融領袖臨時缺席峰會，李家超回應指只有3位嘉賓未能出席，認為只屬少數。

稱峰會出席者持「黃碼」可進餐廳是按《施政報告》原則

李家超表示，國際金融領袖投資峰會有200多人出席，符合預期，只有2人因為確診，以及1人因為本身的行程而缺席，屬於少數。至於金融峰會出席者持「黃碼」亦可在餐廳或私人包廂參與活動是否「雙重標準」，他指《施政報告》提到按「黃紅碼」管控疫情，有助在風險下舉動不同活動，認為政府是按報告中提到的原則，在風險可控下制定相關方案，他強調會總結相關「針對性」的經驗，設計未來防疫方案。

指陳茂波回港檢測陽性須隔離

至於在外訪期間一度確診，快測其後轉為陰性的財政司長陳茂波，將於今日返港，被問到如果在機場核酸檢測呈陽性，會否有豁免安排，李家超指，陳茂波如果核酸檢測呈陽性，將需要接受隔離。