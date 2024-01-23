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2024-01-23 10:28:00

李家超：深圳灣口岸年三十至年初四改24小時運作　羅湖口岸年三十及年初二延長服務至凌晨2時 (更新)

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李家超 23條立法

李家超稱港府和深圳當局達成共識，延長深圳灣口岸和羅湖口岸在春節期間的通關安排。(資料圖片)

【10:28更新】農曆新年臨近，社會關注春節期間兩地的通關安排。特首李家超今(23)在行會前表示特區政府和深圳當局達成共識，延長深圳灣口岸和羅湖口岸在春節期間的通關安排。另外，他說會在周四(25日)出席立法會的「行政長官互動交流答問會」討論推動盛事經濟和《基本法》第23條立法

李家超指，兩地會在下個月的農曆新年期間作出特別安排，其中深圳灣口岸在年三十至年初四，即29日至13日，由原本晚上12小時關閉，改為24小時通宵服務，包括旅客和車輛；另羅湖口岸在年三十至年初二延長運作2小時至凌晨2時，港鐵東鐵綫亦會相應延長服務。

他表示延長羅湖口岸的運作，可以利用鐵路接載大量旅客離境，亦可分散原本乘坐跨境客車過關的人流，署理政務司司長卓永興今日會召開「大型活動過關交通安排統籌會議」，協調各部門和跨境公共交通服務，並向公眾公布細節。他感謝廣東省和深圳市的領導和有關部門的大力支持和配合，認為顯示港深合作無間，目標一致，重視市民和旅客的體驗和感受。

周四赴立法會答問會   討論推動盛事經濟和23條立法

另外，李家超指會在周四出席立法會「行政長官互動交流答問會」，討論推動盛事經濟和《基本法》第23條立法。他重申政府會盡快完成23條立法，實踐26年來未履行的憲制責任。他指國家安全是市民福祉和經濟發展的最佳保障，他將與議員探討，面對未來國家安全風險千變萬化，政府應當如何確保立法具前瞻性，維護國家安全、香港安全和保障香港長期繁榮穩定的利益；在履行憲制和法律責任時，政府又應該如何處理立法、《港區國安法》、以及全國人大就制訂《港區國安法》相關決定時的內容，三者之間的關係、銜接和兼容互補。

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垃圾徵費延遲實施屬實事求是

對於垃圾徵費延至8月1日實施，李家超回應指政府見到問題作出判斷，找解決方法，是實事求是的工作態度，政府希望利用更多時間讓社會、各位清晰了解做法，局方實事求是，更實務解釋給市民知道。他指有關垃圾徵費的宣傳教育工作會繼續努力做，地區層面也會做很多宣傳教育工作，希望盡量解答市民不同問題。

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