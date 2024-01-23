李家超：深圳灣口岸年三十至年初四改24小時運作　羅湖口岸年三十及年初二延長服務至凌晨2時 (更新)

【10:28更新】農曆新年臨近，社會關注春節期間兩地的通關安排。特首李家超今(23日)在行會前表示特區政府和深圳當局達成共識，延長深圳灣口岸和羅湖口岸在春節期間的通關安排。另外，他說會在周四(25日)出席立法會的「行政長官互動交流答問會」，討論推動盛事經濟和《基本法》第23條立法。

李家超指，兩地會在下個月的農曆新年期間作出特別安排，其中深圳灣口岸在年三十至年初四，即2月9日至13日，由原本晚上12小時關閉，改為24小時通宵服務，包括旅客和車輛；另羅湖口岸在年三十至年初二延長運作2小時至凌晨2時，港鐵東鐵綫亦會相應延長服務。