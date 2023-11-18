李家超：「港版顏色革命」隨時捲土重來 軟對抗仍無日無之

行政長官李家超今日(18日)在撲滅罪行聯席會議致辭，指2019年的社會事件是「港版顏色革命」，是一響警鐘，時刻提醒「黑暴」會捲土重來。他又形容軟對抗仍然無日無之，政府會在明年完成《基本法》23條立法，連繫《港區國安法》，完善維護國家安全的法律系統。

絕不接受「黑暴」死灰復燃

李家超指社會看似平靜，實質暗流湧動，呼籲市民以維護國家安全為出發點，警惕及防範別用心的人和外部勢力挑撥離間，反對及駁斥用心不良的詆毀，絕不接受「黑暴」死灰復燃。