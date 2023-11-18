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2023-11-18 10:04:42

李家超：「港版顏色革命」隨時捲土重來 軟對抗仍無日無之

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李家超(資料圖片/李睿哲攝)

行政長官李家超今日(18日)在撲滅罪行聯席會議致辭，指2019年的社會事件是「港版顏色革命」，是一響警鐘，時刻提醒「黑暴」會捲土重來。他又形容軟對抗仍然無日無之，政府會在明年完成《基本法》23條立法，連繫《港區國安法》，完善維護國家安全的法律系統。

絕不接受「黑暴」死灰復燃

李家超指社會看似平靜，實質暗流湧動，呼籲市民以維護國家安全為出發點，警惕及防範別用心的人和外部勢力挑撥離間，反對及駁斥用心不良的詆毀，絕不接受「黑暴」死灰復燃。 

《港區國安法》定海神針  香港重返世界舞台中央

李家超強調《港區國安法》將社會撥亂反正，是定海神針，現時香港已經重返世界舞台中央，旅遊業反彈，過去兩星期亦舉行國際金融領袖峰會及法律周，展示對香港發展充滿信心，但強調在高質量發展時，亦要對國家安全居安思危。

他指本來兩年一度的撲滅罪行聯席會議受社會事件及疫情影響，相隔5年再次舉行，亦是《港區國安法》生效後首次，推廣維護國家安全是今屆會議的重要工作。

陳國基：外部勢力死心不息 藉社會議題大造文章

政務司司長陳國基指，外國政客及外部勢力死心不息，反中亂港人士亦蠢蠢欲動，企圖通過詆毀抹黑，甚至是干預，藉社會議題大造文章，破壞香港法治及繁榮穩定，認為社會要高度警惕，要堅決反對、直斥其非。

 

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