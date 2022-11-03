李家超：港重回世界舞台　東盟與港合作將有更大利益

行政長官李家超今日(3日)出席香港與東盟的峰會時表示，香港已經再次站在世界的舞台，香港作為連接世界和內地的橋樑，東盟國家與香港的未來發展合作，將會帶來更大利益。

李家超指，近3年的疫情打亂了世界，包括香港，但他現在可以大聲及清晰地向外界表示，「香港已再次站在舞台上」(Hong Kong is on stage again)，他引述自己昨日出席國際金融峰會時，已向參與者說明此點，強調香港的金融體系保持強勁及穩健，原因是香港背靠國家支持，成功落實「一國兩制」，透過國家的聯繫，香港與東盟國家維持長久良好的商業夥伴關係。

指港作為連接世界和內地橋樑

他說到，香港作為連接世界和內地的橋樑，加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)將會為成員國帶來更大利益，東盟是香港的第二大的貿易夥伴，去年與香港的商品貿易超過160億。他引述《施政報告》中提出成立「引進重點企業辦公室」，期望有更多東盟國家的企業落戶香港。

李家超又表示，香港獲國家支持，在「十四五」規劃下將擔當國際金融中心的重要角色，而且在國家的「一帶一路」策略以及粵港澳大灣區發展中亦具有重要角色，他會加速香港與大灣區在人才、貨物、資金和資訊的流通，協助內地企業走向國際，並吸引外企投資內地。