李家超：爭取開放更多個人遊城市　讓更多高消費同胞來港自由行 (更新)

內地下周一(5月6日)起，將持商務簽注赴港的人士在港逗留期限由7天延長至14天，以及擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海。行政長官李家超今(30日)在行會前指，有關措施有助刺激大量人才來港，他會向中央爭取更多惠港措施，包括向中央爭取開放更多個人遊城市。

冀各界運用好中央挺港措施 李家超說，感謝中央對香港的關心和支持，他會繼續與中央緊密匯報香港情況，商討和積極爭取更多挺港惠港措施，尤其爭取開放更多個人遊城市，讓更多高消費內地同胞來港自由行，增加香港人氣和財氣。政府會不斷努力，亦期待香港各界運用好中央各項挺港惠港措施，強化自身既有優勢。

截至上月底11萬人才來港 他又說，自上任後推出多項搶人才計劃，截至上月底已有約11萬名人才經各項人才計劃來港，其中「高才通」共收到7.7萬宗申請，近6.2萬宗獲批。 根據調查，「高才通」主要從事管理和專業工作，收入中位數約為5萬元，約四分之一收入高達10萬元或以上，約一成達到20萬元或以上。當中不少人帶同配偶來港，單以去年計，相關人數超過2.1萬人。李家超估算「高才通」計劃每年可以為香港帶來約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值的約1.2%。