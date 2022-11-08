李家超：疫情未離開我哋 不會取消「黃碼」

行政長官李家超今日早上會見記者，指香港近日舉辦多項活動顯現香港活力。李家超表示，剛過去的周末舉行了七人欖球賽，有6.5萬人次進場觀賞，形容看到氣氛熱烈，賽事全球播放，香港的活力與動力充分表現出來。

而本周由昨日起一連5日舉行「香港法律周2022」，有20多位法律專家，以及有8,000多人於線上線下參加法律周的活動，對於鞏固香港法律舞台地位有正面作用，而且香港一直是成功的法律仲裁中心，有不同專家交流意見令人鼓舞。他又指外交部與港府簽署，選擇於香港設立「國際調解院籌備辦公室」，等於認同香港法律地位。「亞洲醫療健康高峰論壇」亦將於本周四和周五在香港舉行，有不同的醫療專家、官員代表、投資者及業界會就醫療健康業的發展機遇交流意見，在風險可控的情況下，逐步放寬社交距離措施，政府會就大型活動有針對性方案，讓活動可順利舉行。

與旅遊業界達成團出團進方案

李家超指，防疫政策對外對內同步進行，政府會就大型活動有針對性方案，讓活動可正常進行，對內則盡量減少限制，目前食肆營業時間已沒有限制，同桌人數亦已放寬等，在風險可控下，不同防疫措施會逐步按照實際情況作出檢討，目標是有序穩妥地盡量逐步減少限制。他指，昨日亦與旅遊業界達成共識，有團進團出的針對方案，包括可由領隊的帶領下，進入不同的博物館、主題公園參觀，及進入指定食肆用餐。