李家超：盡快縮短入境檢疫　不會用「移民潮」形容港人離境

近日傳政府研究縮短檢疫期，行政長官李家超接受傳媒訪問時確認有關說法。他指港府決定縮短檢疫日數，又說不會用「移民潮」形容近期港人離境現象，因為香港是開放城市，歷史上有人出入十分普遍。

李家超接受《信報》訪問時指，香港是對外開放型社會，明白令香港保持競爭力的其中一個要點是跟國際接軌，政府會盡快縮短入境檢疫日數，而具體應與海外還是內地先通關，他指兩方面都要做，互不排斥，細節仍有待與醫務衛生局及醫管局審視各方數據後再決定，強調政府目前首要研究將不同限制減至最低，盡快恢復正常社會經濟活動。

稱曾在英國生活 感 當地交通遜港

李家超又指，長者疫苗接種率未如理想，防控措施難以放鬆，否則可能會令醫療體系受壓，重申政府目前的防疫政策是全方位提升香港競爭力之餘，既要保護到高危群組，亦令醫療體系不超負荷，同時不會影響其他沒受感染人士的自由。

被問到本港出現「移民潮」情況，李家超說不會用「移民潮」形容近期港人離境現象，他解釋本港是開放城市，人口出入十分普遍，又指知道有人移民後回流，而他曾在英國生活一年，深感當地交通不及香港便利。對於三年前修例風波，前特首林鄭月娥歸咎主事官員解說不足的說法，作為時任保安局長的李家超就指，覺得當時政府已盡力做了解說工作，認為歷史自有公論。