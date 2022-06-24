李家超：研放寬抵港檢疫或縮酒店隔離 旅遊業讚好 醫生憂第六波

回歸廿五年迎新特首上場，外界關注有否通關「大禮」。候任特首李家超接受訪問時透露，盡快與內地全面通關仍是優先工作，但同樣重視與國際連繫，正研究容許居家檢疫或縮短酒店檢疫時間。商界及旅遊業界期待新措施可助谷底反彈。不過，有醫生認為本港群體免疫力不足，放寬檢疫若迎來新一波Omicron分支疫情或對醫療系統構成壓力。至於本港疫情，昨新增1,650宗確診，屯門有酒家疑出現Omicron BA.2.12.1爆發，累計26人中招；而候任政務司長、現屆特首辦主任陳國基及將過渡新一屆政府的政制及內地事務局長曾國衛確診(另文見A2)。

李家超接受《南華早報》訪問透露，正研究通關政策，在不對內地構成大風險下，同時減少外地抵港人士不便，例如容許居家檢疫或縮短酒店檢疫日數，但未能詳細說明相關建議。候任醫務衛生局長盧寵茂則在電台訪問中稱，上任後將爭取減少旅客來港限制，他指，目前來港旅客中，只有約1%帶新冠病毒，若能提早找出患者，便有條件將檢疫日數縮短至5日甚至更短，配合家居隔離要求旅客採取「點對點」行程等。

對有望放寬抵港檢疫，東瀛遊執行董事禤國全直言好開心，期待冰封27個月以來谷底反彈現曙光，指任何檢疫措施放寬都有益業界經營，指檢疫日數是旅客最大卻步原因，舉例東南亞多國解封，但也只得有忠實客的日本團能夠成行。他又提到航班熔斷機制「無乜意義」，同一地方旅客可轉乘其他航空公司，很多航空公司也索性5天一班，避免受熔斷影響，只會令機票漲價，坦言「呢個時候唔應該做」。

檢疫酒店供不應求，也令旅客出遊計劃難成行。立法會議員姚柏良指，放寬檢疫要求最少可讓港人返港較順暢。他重申內地與國際通關都須爭取，「成熟一邊做一邊」，提到主張放寬成「334」檢疫要求，已打3針人士返港只須3晚酒店檢疫，餘下4日家居檢疫，相信放寬酒店檢疫要求已大大提升港人出遊意欲。

