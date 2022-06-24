李家超：研放寬抵港檢疫或縮酒店隔離 旅遊業讚好 醫生憂第六波

回歸廿五年迎新特首上場，外界關注有否通關「大禮」。候任特首李家超接受訪問時透露，盡快與內地全面通關仍是優先工作，但同樣重視與國際連繫，正研究容許居家檢疫或縮短酒店檢疫時間。商界及旅遊業界期待新措施可助谷底反彈。不過，有醫生認為本港群體免疫力不足，放寬檢疫若迎來新一波Omicron分支疫情或對醫療系統構成壓力。至於本港疫情，昨新增1,650宗確診，屯門有酒家疑出現Omicron BA.2.12.1爆發，累計26人中招；而候任政務司長、現屆特首辦主任陳國基及將過渡新一屆政府的政制及內地事務局長曾國衛確診(另文見A2)。
李家超接受《南華早報》訪問透露，正研究通關政策，在不對內地構成大風險下，同時減少外地抵港人士不便，例如容許居家檢疫或縮短酒店檢疫日數，但未能詳細說明相關建議。候任醫務衛生局長盧寵茂則在電台訪問中稱，上任後將爭取減少旅客來港限制，他指，目前來港旅客中，只有約1%帶新冠病毒，若能提早找出患者，便有條件將檢疫日數縮短至5日甚至更短，配合家居隔離要求旅客採取「點對點」行程等。
對有望放寬抵港檢疫，東瀛遊執行董事禤國全直言好開心，期待冰封27個月以來谷底反彈現曙光，指任何檢疫措施放寬都有益業界經營，指檢疫日數是旅客最大卻步原因，舉例東南亞多國解封，但也只得有忠實客的日本團能夠成行。他又提到航班熔斷機制「無乜意義」，同一地方旅客可轉乘其他航空公司，很多航空公司也索性5天一班，避免受熔斷影響，只會令機票漲價，坦言「呢個時候唔應該做」。
檢疫酒店供不應求，也令旅客出遊計劃難成行。立法會議員姚柏良指，放寬檢疫要求最少可讓港人返港較順暢。他重申內地與國際通關都須爭取，「成熟一邊做一邊」，提到主張放寬成「334」檢疫要求，已打3針人士返港只須3晚酒店檢疫，餘下4日家居檢疫，相信放寬酒店檢疫要求已大大提升港人出遊意欲。
梁子超：一老一嫩疫苗接種率不理想
不過，呼吸系統專科醫生梁子超指出，外國流行的變種新冠病毒Omicron分支BA.4及BA.5早前在南非引發另一波爆發，幅度達上一浪三分一；放諸香港，第六波疫情也可能達每日2萬宗。他又指放寬邊境檢疫意味採取與病毒共存策略無異。他提到染疫較大機會需住院的一老一嫩疫苗接種率不理想，面對第六波新病毒來襲或對醫療系統構成壓力。他認為，本地疫情在全面放寬社交距離措施也穩定，才有條件放寬邊境檢疫措施，迎接第六波疫情。他估計要內地及國際皆全面通關，又不引致內地大爆發，須待新一代有效控制傳播的疫苗，相信最快明年年初才有機會。
卓爾廣場海港酒家爆疫
本港疫情方面，昨增1,650宗確診，屯門卓爾廣場海港酒家26名上周四(16日)晚上6時後的食客，兩至四日內相繼發病和確診，一名沒有到場的食客家人亦染疫，全屬懷疑BA.2.12.1個案，涉及約7至8個並非坐在附近的家庭，衛生署和機電工程署、食環署代表已到場視察，以及索取「疫苗通行證」紀錄等。
學校昨呈報172宗陽性個案，牛池灣聖若瑟英文小學6C班因有3名學生確診，需要停課一周。早前有個案的荃灣聖芳濟中學籃球隊，多一名隊員及另一隊員的密切接觸者染疫。院舍方面，昨多4間安老院舍有2名院友和2名職員確診。
確診數連續9日過千，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，緩慢上升屬預期內，最重要是入院、嚴重和死亡個案少。澳門今輪爆發涉及BA.5.1病毒株，港大感染及傳染病中心總監何栢良在社交網站透露，本港有最少3宗BA.5.1。張竹君稱，由於早前未知澳門個案分類，無留意麗豪航天城酒店3宗員工或家人BA.5個案是否BA.5.1。