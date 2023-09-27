李家超：綠色金融支持國家轉型　香港會繼續提升競爭力

行政長官李家超出席鳳凰灣區財經論壇，他致辭時提及香港在金融發展的新動能，包括大力發展綠色金融和金融科技，他指綠色金融是支持國家綠色轉型，達到碳中和目標的重要支撐，香港會繼續提升在這方面的競爭力，並期待大灣區內更多機構善用香港的綠色金融市場。

另外，李家超指香港與內地金融市場的互聯互通不斷深化，包括在今年8月，兩地監管機構公布將推動大宗交易納入互聯互通機制，進一步提升跨境市場流動性。他認為一系列措施助力國家金融市場有序開放，同時也為香港金融市場和服務開拓新空間。李家超提及香港在金融發展的新動能還包括持續推動上市制度和證券市場發展，特區政府已成立促進股票市場流動性專責小組，深入研究提升股市流動性的方法，協助作出策略性和前瞻性的規劃，為香港建設更蓬勃和具活力的資本市場。