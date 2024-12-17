李家超：習近平講話指明方向 政府及社會要改革創新

習近平聽取李家超述職報告 (新華社)

行政長官李家超出席行政會議前，分享他上星期到北京述職時對國家主席習近平講話的體會。他認為講話可分為四部分，首先是充分肯定他和特區政府過去一年的工作擔當作為，務實進取；其次是重申中央繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針；第三確認香港處於穩定發展的良好態勢；第四是特區政府要團結帶領社會各界，共同銳意改革奮發有為，積極對接國家發展戰略，推動香港由治及興。 李家超說，習近平的講話指明了方向，國家是香港最強大後盾和最大機遇，政府及社會要一同改革創新，發揮一國兩制制度優勢，政府及行政長官有帶領作用。施政報告已提出多項措施，發揮香港優勢，社會普遍支持施政報告的方向及政策，顯示政府及社會各界有共識，齊改革、同發展，相信在習近平指明方向，各界在政府帶領下，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。而過去兩年半，香港在不同領域都見到成果，部分反映在排名上，國際社會對香港有信心，亦顯示特區施政方向正確。

面對財赤 預算案將審慎研究作平衡 被問到面對財赤問題，坊間有建議指公務員應減薪或縮減編制。李家超回應指財政司司長已開展財政預算案的諮詢工作，處理財政問題主要都是開源節流，增加整體本地經濟發展，從而令到本地經濟增長總值提升，令每個行業受惠，令政府收入增加。當局歡迎所有意見，每個意見都會審慎研究，當局也聽到不同的意見，有支持聲音，也有不支持的聲音，政府都會研究意見背後的理念和數據，平衡整體利益，希望盡量做好財政預算案。

他又說，消費市場的模式已改變，但自從深圳恢復「一簽多行」後，內地旅客入境數字上升，特別是在周末上升兩至三成，市面上人流增加，氣氛好轉，不少行業的營業額都增加，他相信在聖誕和新年旺季，旅客來港的數字會繼續上升，消費方面也會增加。 除夕通關安排準備就緒 務求旅客暢順過關 另外，本港在除夕夜會有煙花匯演，午夜12時開始，歷時12分鐘，李家超相信會吸引大量旅客來港，尤其是深圳恢復來港一簽多行安排後，周末由深圳來港的旅客增長2至3成，相信趨勢會延續至聖誕及新年。除夕夜會有多項口岸及交通特別安排，包括羅湖口岸會延長服務時間至凌晨2時，深圳灣口岸通宵服務，落馬洲皇崗口岸亦會24小時服務，當局會增加及靈活調派人手，確保口岸及市面暢順有序。李家超又表示，當晚港鐵大部分路綫會通宵行駛，亦會安排特別巴士路線有更頻密班次，確保上水及新田站之間旅客即使在凌晨2時後，仍可乘巴士返回內地。他強調當局會嚴陣以待，不同部門已準備就緒，政務司司長陳國基上周四已召開跨部門工作小組會議商討。