李家超：與內地商討增24小時口岸進展順利　本港鐵路正研究如何延長服務時間

本港和內地人民往來頻繁，行政長官李家超出席行政會議前見記者，他提到正積極與內地單位討論如何開通更多24小時口岸，或延長口岸服務時間。香港方面，亦正研究鐵路如何延長服務時間，以配合內地延長通關時間，方便兩地旅客往來。他又指正研究開放更多自由行及一簽多行。 李家超形容目前進展順利，內地單位在商討時態度積極，當有細節會向公眾公布。他提到重視兩地融合，現時兩地人民往來頻繁是長期現象，在舉行任何大活動、評估通關需求大的日子，會由政務司司長陳國基統籌通關安排及管理細節。

垃圾徵費4月1日實施，對於公眾或未了解計劃詳情，李家超表示已指示環境及生態局局長謝展寰確保各持分者清晰了解實施詳情，包括市民、物業管理、餐飲業等。他指始終是新方案，推行途中或不時有大家未想到的新問題出現，局方會透過舉辦記者會、講座等，令各方了解實施細節和法律責任。 新立法年度展開，政府最近向立法會提交本年度立法議程，包括落實基本法第23條，但無列明確實提交條例草案的時間，只列出會在上半年度或下半年度提交條例草案。李家超表示當部門準備好，愈快立法愈好，因每天都存在國家安全風險，而大家皆經歷過相關風險，特別是2019年「黑暴」。李家超提及會參考外國相關條文，特別有些是近期定立，相信更有效及具前瞻性。

下周舉行亞洲金融論壇 李家超提到下周三至四將舉行亞洲金融論壇，是香港全面復常後再次以全實體形式舉行，預料有逾3千名來自全球各地精英出席，包括各國財金官員、央行及監管機構代表、商界領袖等。李家超指此是2024年首項金融及商界盛事，目前有近70個海外及內地商貿團決定出席，反映今次舉辦論壇的吸引力。他又提到今次論壇的特別之處，是來自中東和東盟的演講嘉賓人數增加約3倍，中東嘉賓由以往1至2位，增至今次的8位。至於東盟嘉賓則由5位增至14位。