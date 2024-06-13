李家超：與議員「既看樹木，更看森林」　尚海龍倡將6.12設為新質企業家日

立法會今日舉辦行政長官互動交流答問會，今次主題是發展新質生產力及弘揚中華文化。特首李家超表示要與議員「既看樹木，更看森林」，站在更高的定位，以國家發展大局的視野作互動。 李家超在開場發言時指出，希望在行政主導及愛國者治港原則下融入國家，同時更好融入國際、擁抱世界。有關發展新質生產力，他指特區政府正大力發展新田科技城、推動建立大灣區國際臨床試驗所等。李家超認為香港具備很多優勢及空間推動新質生產力，例如「低空經濟」、生物科學等。 尚海龍倡6.12設新質企業家日 身兼香港高才通人才服務協會會長的議員尚海龍舉例，深圳在「搶人才」方面連續多年在11月1日設有深圳人才日。昨日香港投資管理有限公司首次出手投資，與港產人工智能「獨角獸」思謀集團，舉辦戰略合作協議簽約儀式。尚海龍認為此是里程碑，建議將6月12日設為新質企業家日。李家超沒有回應設新質企業家日的建議，不過他認同發展新質生產力需要吸納不同人才，特別是新企業家。他認為措施有改進空間，包括協助抵港人才在醫療、教育、住屋方面，有關方面持續舉行工作坊等，大力推進措施。

李家超預告環境及生態局在下周一會發表氫能發展策略，包括在今年推出氫能洗街車作試點，還有氫能垃圾車、有軌氫能電車、興建加氫設施、氫能發電設備。由於氫氣容易燃燒，政府會研究在儲存、維修、加氫站的安全指引，或需修改氫能安全條例。

民建聯議員葛珮帆促請港府發展「低空經濟」，她曾與內地企業交流安全問題，指在道路行駛由於是二維(2D)，車輛較容易相撞，至於空中則是三維(3D)，在不同高度飛行可避免相撞。她又指飛機可能有一個引擎故障便會墜機，但無人機有很多螺旋槳，即使一半故障了亦不會墜機，亦具備降落傘，不容易跌落地面傷害行人。 葛珮帆續指最重要是試飛，「唔試就唔知香港環境」。她建議設立幾個試點，包括直昇機跨境載人服務，在機場設立一地兩檢，讓國際航班旅客轉乘直昇機，直接飛到大灣區城市龍頭企業總部，縮短國際商務人員經香港到達大灣區目的地的時間。她建議在蓮塘口岸設立直昇機升降點，加入無人機載客服務。 第二，葛提到香港很塞車，市民「嗌外賣」通常等很長時間，「由熱變凍，由凍變熱」，倡議效法內地用無人機送外賣。第三，葛建議作低空觀光旅遊，由西貢萬宜水庫飛往地質公園，及在離島島嶼之間先作發展，再發展點對點的空中的士服務。 李家超表示，內地發展低空經濟很前衛，是全世界發展得最好的國家。不過，在香港發展低空經濟有難處，由於地方密集，很多高樓大廈，擔心無人機事故。他同意需控制航線及作試點，政府正研究措施。