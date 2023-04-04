李家超：若考慮輸入外勞　工資不能高於行業入息中位數 (持續更新)

他補充，政府會加大力度做本地培訓，會在專業和職業的計劃上做工作，相關政策局會作檢視及再作宣布。李家超補充會保障工人權益，而勞工短缺問題要平衡各方，會按該行業的緊迫性及實際不足去考慮，惟未有回應記者會否繞過勞顧會輸入外勞的問題。

李家超指，留意到建造業公布人手短缺有1萬至1.5萬人，強調政府會認真處理人手不足問題，指人手短缺問題會不但影響市民接受的服務，亦影響香港的競爭力，對於建造業及運輸業界的人口短缺，有關政策局正密鑼緊鼓準備具體策略，盡快向大家公布，希望最遲年中有決定。他表示，若考慮輸入外勞，一貫原則是工資不可高於該業本地入息中位數，以保護本地就業。

指五一遊行會否「復常」需按風險決 定

被問及近日有多場公眾活動，當中不少團體舉辦遊行集會都被施加不同限制，對於五一可能有的遊行會否「復常」。李家超指，公眾活動要有秩序、安全、守法，他亦見到最近的遊行集會符合這3個元素，認為警務處處長有責任就不反對通知書作研判，會按照每個活動的性質、人數、會否有風險而作出決定，包括考慮到2019年許多公眾活動被騎劫，以及符合國家安全、公眾安全，和不傷害其他不參與遊行人士的權益。

中小學生人數分別跌 18% 和 14%

對於學生人數減少，有津貼小學收到新學年獲派0班，被要求提交「發展方案」，李家超表示，小學和中學學生人數分別下跌14%和18%，當局會與學界保持溝通，考慮是否合併或重置學校，希望可有序暢順處理問題。他又表示，當局亦會盡快公布學校的叩門安排。

另外，他說下周六(15日)的全民國家安全教育日，政府將會舉辦一系列活動，今年主題是國家安全是穩定繁榮基石，是全面復常後首次舉辦，會舉辦更全面實體的非線上活動，內容更多元化，全方位提升及營造香港市民認識國家安全，今年活動有多部門參與，如當日有隆重開幕禮，他本人和中央駐港機構會出席支持；專題講座會有3位國安委成員，即3名司長分別主持。

此外，各部門包括保安局及豁下紀律部隊、輔助部隊等，今年首次舉辦維護國家安全盃比賽，4.15當日聯合舉行升旗儀式。他又指，已指示18區可讓市民參與國安活動。