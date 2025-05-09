李家超：虛假是新聞的敵人　新聞工作者須秉持溫度、態度及熱度

李家超指虛假是新聞的敵人，新聞工作者須秉持溫度、態度及熱度。(鍾式明攝)

香港報業公會今日舉行2024年香港最佳新聞獎頒獎禮及午宴，行政長官李家超致辭時指真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人。他認為新聞工作者須秉持溫度、態度及熱度。

李家超指傳媒工作者需有「熱度」，以敏銳的洞察力捕捉社會脈絡；透過優秀作品承載熱愛社會、關心民心的「溫度」，由市民的角度出發，發掘事實真相，成為政府與市民的溝通橋樑；最重要是展現「態度」，真實報道新聞。

李家超強調新聞自由受基本法保障，而傳媒必須重視自身責任，以事實準確報道。他指新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息。他鼓勵業界發揮建設性作用，視新聞工作者為共建美好家園的同行者及共獻者，令市民更了解香港這個共同家園的事務，培養市民對香港的熱愛。