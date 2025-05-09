李家超：虛假是新聞的敵人　新聞工作者須秉持溫度、態度及熱度

香港報業公會今日舉行2024年香港最佳新聞獎頒獎禮及午宴，行政長官李家超致辭時指真實是新聞的生命，事實是新聞的本源，虛假是新聞的敵人。他認為新聞工作者須秉持溫度、態度及熱度。
李家超指傳媒工作者需有「熱度」，以敏銳的洞察力捕捉社會脈絡；透過優秀作品承載熱愛社會、關心民心的「溫度」，由市民的角度出發，發掘事實真相，成為政府與市民的溝通橋樑；最重要是展現「態度」，真實報道新聞。
李家超強調新聞自由受基本法保障，而傳媒必須重視自身責任，以事實準確報道。他指新聞從業員必須向虛假信息說不，拒絕同流合污，更要責斥及反對虛假、偏頗和誤導性信息。他鼓勵業界發揮建設性作用，視新聞工作者為共建美好家園的同行者及共獻者，令市民更了解香港這個共同家園的事務，培養市民對香港的熱愛。
相信人工智能不會取代傳媒
報業公會主席郭艷明致辭時指現時世界變化巨大，比較混亂，對傳媒而言是充滿挑戰的大時代。面對科技發展突飛猛進，特別是人工智能由協助人類提升效率，演變成超越人腦的意志。她指雖然「人工智能唔會攰、唔會放假、唔會罷工、唔使點出糧」，但相信在可見的未來，人工智能不會取代「有肉」的記者。郭艷明舉例人工智能製作的內容有時難分真與假，亦毋須問責；但專業記者有底線、有原則，重視新聞論理「是其是、非其非」，在科技轉型下不會忘記新聞初心。