熱門搜尋:
陳瑞輝 歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-18 17:39:00

李家超：解決港大問題是意願問題　校委會主席王沛詩指會繼續支持港大(更新)

分享：
校委會主席王沛詩指會繼續支持港大（李景玉攝）

校委會主席王沛詩指會繼續支持港大（李景玉攝）

港大發生管治風波，政府就事件成立調研小組介入。行政長官李家超表示，如果以港大利益作首位，「睇唔到咩唔可以解決，係意願問題」。他指初步了解有副校長崗位懸空期間，在4年內換了5個人出任，指「冇可能唔影響行政工作」。

行政長官李家超今日出席行政會議前見記者，表示調研小組已開始工作，初步了解港大有些副校長崗位懸空超過5年，亦有人暫任重要崗位超過5年，直言不理想。調研小組已會見港大校委會主席王沛詩及校長張翔，會安排接見不同人士，希望盡快見面了解實況。李家超重申在香港利益及大學利益的大前提下，應盡快尋求共識，希望相關人士全面配合，「我哋會搵清事實真相」。

Ad Block

王沛詩指會繼續支持港大

身兼監警會主席的王沛詩今日出席監警會會議後，被追問港大風波事件。她多謝大家關心，指暫時不作回應，會繼續支持香港大學。被問到身兼多項公職會否有衝突及考慮辭去任何公職，王沛詩回應說沒有身分衝突。

全球生活成本排名2024｜香港同新加坡排第幾？（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第10名：美國洛杉磯（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第9名：巴哈馬拿騷（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第8名：英國倫敦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第7名：美國紐約（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第6名：瑞士伯恩（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第5名：瑞士巴塞爾（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第4名：瑞士日內瓦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第3名：瑞士蘇黎世（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第2名：新加坡（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第1名：香港（am730製圖）

李家超：宗旨是「沒有最好，只有更好」

另一方面，昨日有貨機緊急折返，惟降落時爆胎，滯留在香港機場跑道8小時，導致約450班航班延誤。李家超表示貨機的氣壓系統出問題，同時爆胎，並需卸貨，令處理時間比平常長。有關航空公司將向機管局及民航處提交報告，運輸及物流局會認真審視事件，檢視有何優化之處。李家超強調他的宗旨是「沒有最好，只有更好」，相信機場第三條跑道在今年底全面運作後，可更快處理類似事件。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受