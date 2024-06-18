李家超：解決港大問題是意願問題　校委會主席王沛詩指會繼續支持港大(更新)

港大發生管治風波，政府就事件成立調研小組介入。行政長官李家超表示，如果以港大利益作首位，「睇唔到咩唔可以解決，係意願問題」。他指初步了解有副校長崗位懸空期間，在4年內換了5個人出任，指「冇可能唔影響行政工作」。
行政長官李家超今日出席行政會議前見記者，表示調研小組已開始工作，初步了解港大有些副校長崗位懸空超過5年，亦有人暫任重要崗位超過5年，直言不理想。調研小組已會見港大校委會主席王沛詩及校長張翔，會安排接見不同人士，希望盡快見面了解實況。李家超重申在香港利益及大學利益的大前提下，應盡快尋求共識，希望相關人士全面配合，「我哋會搵清事實真相」。
王沛詩指會繼續支持港大
身兼監警會主席的王沛詩今日出席監警會會議後，被追問港大風波事件。她多謝大家關心，指暫時不作回應，會繼續支持香港大學。被問到身兼多項公職會否有衝突及考慮辭去任何公職，王沛詩回應說沒有身分衝突。
李家超：宗旨是「沒有最好，只有更好」
另一方面，昨日有貨機緊急折返，惟降落時爆胎，滯留在香港機場跑道8小時，導致約450班航班延誤。李家超表示貨機的氣壓系統出問題，同時爆胎，並需卸貨，令處理時間比平常長。有關航空公司將向機管局及民航處提交報告，運輸及物流局會認真審視事件，檢視有何優化之處。李家超強調他的宗旨是「沒有最好，只有更好」，相信機場第三條跑道在今年底全面運作後，可更快處理類似事件。