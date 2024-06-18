李家超：解決港大問題是意願問題　校委會主席王沛詩指會繼續支持港大(更新)

港大發生管治風波，政府就事件成立調研小組介入。行政長官李家超表示，如果以港大利益作首位，「睇唔到咩唔可以解決，係意願問題」。他指初步了解有副校長崗位懸空期間，在4年內換了5個人出任，指「冇可能唔影響行政工作」。

行政長官李家超今日出席行政會議前見記者，表示調研小組已開始工作，初步了解港大有些副校長崗位懸空超過5年，亦有人暫任重要崗位超過5年，直言不理想。調研小組已會見港大校委會主席王沛詩及校長張翔，會安排接見不同人士，希望盡快見面了解實況。李家超重申在香港利益及大學利益的大前提下，應盡快尋求共識，希望相關人士全面配合，「我哋會搵清事實真相」。