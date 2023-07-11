李家超︰輸入人才申請超目標兩倍 運輸業輸入勞工下周一可申請

為解決各行各業欠缺人手的問題，政府推出多項人才輸入政策及勞工輸入計劃。行政長官李家超昨表示，截至6月底，各項輸入人才計劃合共收到逾10萬宗申請，反應踴躍，大約是每年輸入3.5萬人才目標的3倍，證明本港對世界人才的吸引力。另外，運輸及物流局昨宣布，運輸業輸入勞工計劃將於下周一起接受申請，其中航空業的配額為6,300個，公共小巴及客車行業則有1,700個配額。

李家超昨日出席活動時稱，香港有「一國兩制」優勢，多年來建立穩健金融體系，國際金融中心地位屹立不倒，獲國際認同。出席同一活動的中聯辦主任鄭雁雄表示，中央政府比起以往賦予香港更重要的角色及使命，形容「世界有變數，香港有著數，世界有變局，香港有新局」。

另外，政府早前宣布推出運輸業輸入勞工計劃。運輸及物流局昨宣布，計劃將於下周一起接受申請，其中航空業的配額為6,300個，公共小巴及客車行業則有1,700個配額。