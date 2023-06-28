李家超：需警惕破壞力量經常在犯法紅線下進行軟對抗

上任近一年的行政長官李家超今日接受央視《新聞1+1》訪問時稱，有不友善國家試圖攻擊中國，又指相關國家除在經貿科技上有動作，亦可能在民間有破壞性質的行動，以針對內地及香港發展，形容有關勢力不希望一國兩制成功。李家超認為，目前社會總體平穩非常安全，但相信破壞力量不會放鬆，又指已在不同領域感受到「一些軟對抗」。

李家超又指，過去一年工作的意義重大，感受到工作繁重，不能怠慢，需要積極的同時也要謹慎，因每一個決定都可能會影響700多萬名香港市民，認為考慮措施政策時要聽意見，確保能呼應市民要求。李家超表示，香港最近情況不錯，看到市民比過去更開心、更有希望，而訪港旅容上升，通關以來首5個月已突破1,000萬旅客大關。

李家超：希望用最少時間 追回最大的回報

對於市民特別關心房屋及土地問題，他表示，對比深圳及上海等城市，香港市民平均居住面積少三至五成，自己上任後頒布「封頂」和「封底」的新措施，包括提出縮短公屋上樓輪候時間和推出簡約公屋等「封頂」措施，亦「封底」要求不可興建面積少於26平方米的單位。

李家超稱，香港經過3年疫情影響及3年「黑暴」所帶來的時間浪費，強調要追回時間和成果，要追回在世界上的競爭力及排名，希望用最少時間，追回最大的回報。