李家超：須堅持愛國者治港原則 區議會將保留一定選舉成分

現屆區議會任期年底屆滿，相關的地區行政檢討工作亦將近尾聲。特首李家超認為，區議會值得保留並將維持一定選舉成分，來屆議席數目亦會與現時相若，細節將盡快公布。有前委任議員認為，委任議員可按其專業背景，提供更廣泛、專業意見和與直選議員互補。有現任民主派議員指，每個直選議席的範圍或因選區改劃而大增，「選唔選就視乎辛唔辛苦。」
行政會議昨事隔兩周後復會，李家超昨出席前主動交代地區行政檢討已進入尾聲，檢討主要目的是讓區議會「去政治化」和加強地區治理架構。他指出，今屆區議會自2020年開始以來，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，損害市民福祉和破壞香港利益，及後亦有多名議員因不願意宣誓辭任或因宣誓無效被取消資格，使原有的479名議員最終只剩下146人在任，形容情況不能接受、必須撥亂反正。
議席數目將與現屆相若
李家超續稱，港府不會容許區議會成為「港獨」平台、干擾政府施政等，因此要從制度上防止有關「亂象」再次在區議會發生。他表示，區議會作為地區行政和諮詢重要的一部分，認為仍值得保留，而區議會產生辦法有多種方式，包括會保留一定選舉成分，並強調議席數目會與現屆相若，以及可考慮酬金和津貼維持不變。
早前盛傳改革後區議會將引入間選、委任議席，亦有意見指參選人應先取得選委提名，李家超昨未有正面回應有關提問，僅稱細節將盡快公布。他又重申，區議會檢討必須堅持3個原則，包括國家安全須放首位、全面落實「愛國者治港」原則，以及須充分體現行政主導。
前委任議員：不怕被批只顧所屬選區
過往兩度獲委任為北區區議員的民建聯陳勇認為，委任議員可按其專業背景，為議會提供更廣泛、專業的意見，與勤力落區的區議員互補，而部分有能者更可擔當統籌的角色，協調區內不同選區的議員，促進討論效率。他憶述當年因不屬任何一個選區，既可專注議會工作，在決策或分配議會資源時，也不會被其他人批評只顧及或優先照顧自己選區。
前公民黨、深水埗區議會副主席伍月蘭則指出，若按照早前政圈消息改用分區委員會劃區，每個直選議席所服務選區範圍或等同現時的7個區議會選區，質疑直選議員如何以一份資源服務多個選區，又透露現時兼顧深水埗區約6個選區都感到十分吃力，坦言「(下屆)我選唔選就視乎辛唔辛苦」，又揚言不會接受須爭取選委提名的「入閘」條件，「如果要『乞』提名就一定唔選。」
民主黨要再商討會否參選
民主黨主席羅健熙前年在區議員要宣誓的消息傳出後，辭任南區區議員。他昨表示，該黨要再商討會否參選來屆區議會，正收集黨友、前區議員等意見，又期望新制度能容納不同聲音及意見，但認為重設委任或影響議會收集民情。
行政會議召集人葉劉淑儀認為，有必要恢復委任制維持區議會均衡參與，又指普選成分太多或造成社會撕裂、令區議會政治化。她續說，區議會將不會再分建制或非建制，而是以「愛國者治港」為原則。