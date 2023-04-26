李家超：須堅持愛國者治港原則 區議會將保留一定選舉成分

現屆區議會任期年底屆滿，相關的地區行政檢討工作亦將近尾聲。特首李家超認為，區議會值得保留並將維持一定選舉成分，來屆議席數目亦會與現時相若，細節將盡快公布。有前委任議員認為，委任議員可按其專業背景，提供更廣泛、專業意見和與直選議員互補。有現任民主派議員指，每個直選議席的範圍或因選區改劃而大增，「選唔選就視乎辛唔辛苦。」 行政會議昨事隔兩周後復會，李家超昨出席前主動交代地區行政檢討已進入尾聲，檢討主要目的是讓區議會「去政治化」和加強地區治理架構。他指出，今屆區議會自2020年開始以來，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，損害市民福祉和破壞香港利益，及後亦有多名議員因不願意宣誓辭任或因宣誓無效被取消資格，使原有的479名議員最終只剩下146人在任，形容情況不能接受、必須撥亂反正。



議席數目將與現屆相若 李家超續稱，港府不會容許區議會成為「港獨」平台、干擾政府施政等，因此要從制度上防止有關「亂象」再次在區議會發生。他表示，區議會作為地區行政和諮詢重要的一部分，認為仍值得保留，而區議會產生辦法有多種方式，包括會保留一定選舉成分，並強調議席數目會與現屆相若，以及可考慮酬金和津貼維持不變。 早前盛傳改革後區議會將引入間選、委任議席，亦有意見指參選人應先取得選委提名，李家超昨未有正面回應有關提問，僅稱細節將盡快公布。他又重申，區議會檢討必須堅持3個原則，包括國家安全須放首位、全面落實「愛國者治港」原則，以及須充分體現行政主導。

