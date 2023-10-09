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2023-10-09 12:23:49

李家超：香港具獨特優勢可為東盟成員國增值　需加強合作

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李家超：香港具獨特優勢可為東盟成員國增值　需加強合作

李家超：香港具獨特優勢可為東盟成員國增值　需加強合作

行政長官李家超出席香港東盟峰會致辭時表示，香港長期以來在區域經濟中發揮重要作用，香港在一國兩制下具有獨特優勢，可以為東盟成員國增值。去年東盟與內地約有790億美元的商品貿易通過香港進行，香港可推動中國與世界無與倫比的連繫同時為商家、投資者等提供友好的營商環境、健全的金融監管制度及簡單低稅制，即使地緣政治緊張局勢、高息環境和疫情帶來複雜性，但香港金融體系仍然健全。李家超重申，香港與東盟需要加強合作，互補優勢及資源，才能在經濟、社會等方面克服有關問題。

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香港期望加入RCEP

李家超表示香港與東盟建立了長期的經貿關係，他早前與東盟各國領導人會面，各國都支持香港加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，而東盟秘書長上月亦在一帶一路高峰論壇表明，歡迎香港加入RCEP。李家超指出，香港在國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區、一帶一路等國家戰略下，發揮重要作用，能為區域合作作出貢獻，例如協助RCEP的成員，在大灣區獲得所需的服務及進入內地市場。香港亦可以利用作為專業服務樞紐的優勢，幫助東盟國家實現城市和基礎建設管理、物流、工程、法律和貿易仲裁等項目。

李家超說，最近香港與東盟地區關係日益密切，其中馬來西亞在7月時將特區護照持有人免簽證期限，由1個月延長至3個月。而今個夏天來自泰國和菲律賓的訪港旅客，已回復至疫情前的96%水平，他期待區內聯繫會更加緊密

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