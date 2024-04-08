李家超：香港前景光明　歡迎投資者來港設家族辦公室

李家超歡迎投資者在香港設立家族辦公室，認為家族辦公室可為香港創造更多機會。(資料圖片)

滙豐(005)今日(8日)起一連3天在香港舉辦首屆全球投資峰會。行政長官李家超致辭時指，在「一國兩制」下，香港擁有獨立司法權、資本可自由流動及低稅制等優勢，令到香港長期前景光明。他又歡迎投資者在香港設立家族辦公室，認為家族辦公室可為香港創造更多機會。

李家超指，過去一年雖然有人對香港股市的短期市場波動表示失望，但亦有其他人表達對香港的強大能力及未來的豐富機會，而在「一國兩制」下，令香港能夠發揮獨特作用，長期前景光明，政府會致力增強股票市場競爭力和流動性，現時正實施專家工作小組建議的一系列措施，隨著措施落實和宏觀環境改善，香港股市的可持續發展也將得到改善。

他提到截至去年底香港股市市值接近4萬億美元，是香港GDP逾10倍多，強調香港仍然是世界頂級集資地之一。

指 家族辦公室可創造更多機會

李家超又歡迎投資者在香港設立家族辦公室，指財富管理範疇是政府的政策重點，現時香港擁有約2,700 個家族辦公室，認為家族辦公室可以為香港創造更多的機會，不僅將為香港帶來大量資金，還刺激了對金融和其他專業服務的需求。

至於人才方面，他指高才通計劃至今已吸引了11萬名專業人士來港，未來亦將持續培育本地創科企業，將加強與大灣區其他城市的合作。