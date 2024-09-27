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2024-09-27 12:35:35

李家超：香港處經濟轉型期 各界要識變求變開拓新發展領域

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李家超在新界鄉議局慶祝中華人民共和國成立75周年暨香港回歸祖國27周年酒會致辭。(政府新聞處)

李家超在新界鄉議局慶祝中華人民共和國成立75周年暨香港回歸祖國27周年酒會致辭。(政府新聞處)

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行政長官李家超說，國家成立四分之三個世紀，經濟和國力不斷提升，成績輝煌，盡顯國家實力非凡，令每名中華兒女都感到鼓舞和自豪。而新界鄉議局成立近一個世紀以來，團結鄉郊社群，一直支持特區政府依法施政，擔當政府與鄉民溝通的橋樑，是建設香港的愛國力量。

李家超出席鄉議局慶祝國慶75周年活動致辭說，上星期在北京向港澳辦主任夏寶龍匯報，對方在肯定特區政府的工作和改革舉措的同時，亦期望香港社會各界，將愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，相信鄉議局能領會夏寶龍的期望，為香港作貢獻。

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鄉議局可多宣傳一國兩制優勢內涵

李家超又說香港正處於經濟轉型期，特區政府會堅持守正創新，勇於改革，但除了政府努力，香港社會各界的力量同樣重要，大家要識變、應變、求變，積極開拓新的發展領域。他對鄉議局有三點期望，包括弘揚以愛國愛港為核心，與一國兩制方針相適應的主流價值觀，鄉議局可多宣傳一國兩制的制度優勢及內涵；其次要繼續發揮守望相助正能量，建設關愛共融社會；最後是支持發展北部都會區，增強香港發展動能。

劉業強稱鄉議局全力支持北都發展  做好官民溝通橋樑

鄉議局主席劉業強在致辭表示，新界是香港發展的重點，北部都會區建設更是發展的重中之重，鄉議局定必全力支持北都各項發展計劃，因為北都將是香港未來經濟增長的新引擎，同時是促進香港融入國家發展大局的重要平台，過程中鄉議局會做好官民之間的溝通橋樑角色。 劉業強又說鄉議局定必會一如既往，將愛國愛港愛鄉的熱情，轉化為實際行動，支持特區政府依法施政，貢獻國家發展。

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原文刊登於 香港電台