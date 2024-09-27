李家超：香港處經濟轉型期 各界要識變求變開拓新發展領域

行政長官李家超說，國家成立四分之三個世紀，經濟和國力不斷提升，成績輝煌，盡顯國家實力非凡，令每名中華兒女都感到鼓舞和自豪。而新界鄉議局成立近一個世紀以來，團結鄉郊社群，一直支持特區政府依法施政，擔當政府與鄉民溝通的橋樑，是建設香港的愛國力量。

李家超出席鄉議局慶祝國慶75周年活動致辭說，上星期在北京向港澳辦主任夏寶龍匯報，對方在肯定特區政府的工作和改革舉措的同時，亦期望香港社會各界，將愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，相信鄉議局能領會夏寶龍的期望，為香港作貢獻。