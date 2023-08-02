李家超﹕香港700萬人皆是最強的香港隊成員 可激發「興的動能」(政府新聞處圖片)

李家超指要激發香港「興」有四點，第一，必須主動積極對接國家發展戰略，融入國家發展大局。他指在旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟在今年首兩季持續復甦，扭轉去年跌勢。但當前世界經濟增長放緩、環球金融緊縮政策、地緣政局風高浪急，來自香港外部的貨物需求受影響，投資開支也輕微下跌。他指隨着世界經濟重心西向東移，面對百年未有的大變局，香港更要擁抱國家快速發展的龐大機遇，為經濟帶來新動能。

特首李家超今日(2日)在激發香港「興」的動能座談會致辭指，香港在一國兩制下擁有背靠祖國和聯通世界的獨特優勢，特區政府和社會各界要把握好祖國和世界的機遇，激發「香港號」列車的無限發展動能，在由治及興新征程上高速前行，讓香港盡快達致「興」的階段。

李家超﹕香港700萬人皆是最強的香港隊成員 可激發「興的動能」(政府新聞處圖片)

第二，李家超認為本港必須擴展暢通便捷的國際聯繫，貢獻區域和國際多邊合作。他指香港已與20個經濟體簽訂自由貿易協定，並與31個經濟體簽訂促進和保護投資協定。另外，特區政府會積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，除了為本地工商界和各專業界別在區域發展帶來商機，更可貢獻區域經濟發展，為貿易和投資注入全新動力。

第三，李家超指必須在國際舞台上善用話語權，說好香港的「好故事」。他舉例指今年初率團訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，訪問期間簽訂了13份合作備忘錄和意向書。而訪問後再增添16項合作項目，涵蓋商貿、投資、物流、環保等。他指為追求全新的動能來源，必須眼觀四面、耳聽八方，會和團隊繼續出訪，以開放態度增強與在亞洲和國際的新興經濟體合作，擴大香港作為聯繫內地與國際市場的重要橋樑作用。

700萬名市民是最強「香港隊」成員

第四，李家超表示必須團結動員所有能量，為香港共同家園奮鬥。他舉例指每次出訪外國都率領特區政府和工商、專業界的高級別領袖組成的「香港隊」。而香港在由治及興的光明大道上全力邁進，除了政府帶領以外，整個社會也必須同心同德，一起為香港努力。李家超強調重視團隊精神，更重視團隊每位成員獨特的專長和能力，而香港七百多萬人口，每個人都是最強的「香港隊」成員，每個人都可以發揮所長，是激發香港「興」的動能來源。

李家超總結指有信心在團結社會力量，加上國家的無限支持和國際上開放的無窮機遇下，香港定能再創高峰，更旺更興。