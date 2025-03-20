李家超：黑龍江「冰雪經濟」為本港文旅帶來啟發

行政長官李家超今日（20日）在禮賓府與出席「黑龍江—香港投資合作交流會」的黑龍江省委書記許勤會面，就深化龍港合作交流意見。李家超表示龍港兩地的經貿關係密切，香港一直是黑龍江最大的外資來源地，截至去年，香港在黑龍江投資總額超過340億美元。香港會繼續發揮「一國兩制」下內聯外通的優勢，服務內地企業走向世界，同時吸引更多外商投資國家。



李家超說，黑龍江成功舉辦2025年第九屆亞洲冬季運動會，為香港今年十一月與廣東省和澳門合辦的第十五屆全國運動會樹立優良的示範；而黑龍江將冰雪運動融合文旅發展，全力推動「冰雪經濟」，亦為香港的文旅發展帶來啓發。



李家超表示，「個人遊」計劃已擴展至黑龍江省哈爾濱市，而來往哈爾濱及香港的直飛航線亦已經開通，將進一步推動龍港兩地的經貿和人文交流。他歡迎更多黑龍江的企業和人才來港舉辦和參與不同的活動，並歡迎更多黑龍江旅客來港，親身體驗香港中西文化薈萃的獨特魅力。



李家超說，特區政府駐北京辦事處和駐遼寧聯絡處會繼續發揮橋樑作用，促進龍港兩地在體育、經貿投資、旅遊、教育和青年交流等領域深化合作，共同為國家高質量發展作出新的更大貢獻。