李家超：23條立法屬憲制責任 冀條文「管用」不需再修改

行政長官李家超今日主持新一屆行政會議首次例行會議。他在今日早上9時半舉行會議前，率領行政會議全體非官守議員見傳媒。被問到《基本法》23條立法的時間表，李家超重申23條立法是政府的憲制責任，《港區國安法》亦要求政府要盡早就23條立法，但他同時認為要認真、審慎的態度做全面法律研究，期望23條的條文是「管用」，不需要再修改，能夠真正處理到估國家安全風險。

李家超又說，今日是他上任後第一次出席行政會議，他形容行會議員對行政長官作決策和決定非常重要，日後作重要決定時亦會徵詢他們的意見。他感謝16位非官守議員接受邀請，他又感謝葉劉淑儀答應任召集人，他指葉太行政經驗豐富，對政府運作十分熟悉，對社會事件亦非常關心，相信她在履行召集人職責時會有成效，並會為香港發聲、講好香港故事。

葉劉淑儀則感謝行政長官委任她為召集人，她指16位非官守議員於不同範疇均有非常豐富的經驗，是立法、法律、醫療及金融等各方面的資深專家。他們均以個人身份被委任，且有責任為行政長官交出最佳意見，配合特首的工作。她稱，行會成員會團結，更指現時已經「開工」，相信由李家超的領導下，香港會有更好發揮。

非常重視房屋問題

李家超重申，非常重視房屋問題，相關問題已困擾香港多年，明白涉及很多深層次問題或法律，他與團隊會全力以赴去解決。房屋方面有短、中及長期的問題需要處理，故他在政綱中宣布成立兩個工作小組，其中一個是公營房屋項目行動工作組，以行動為目標，另一個是土地房屋供應統籌組，負責土地供應。他又強調，自己不是一個「口號式」的行政長官。他早前提到目標令公屋輪候時間不再延長，透露新政府會在上任百日後的報告中交代有關加快建屋的新想法。

公務員表現與政府效率直接掛勾

李家超表示，公務員的表現是與政府的效率直接掛勾，香港政府效率獲世界公認是首兩名。他指未知是否因為資源或部門間的配合等，令政府表現與市民的期望有落差，強調最重要的角色是領袖，如政府官員在出現問題時主動界入，盡心盡力做好事情，便可達到預期的效果。李家超續指，香港是個國際的城市，在疫情下受到很大的影響，不過他說要管控疫情風險，強調香港一定要控制疫情，如確診個案上升，市民因確診而入院的機會就會提升，或會影響醫療系統等。他又指，已要求醫務衛生局局長密切注意及考慮有關數字，作出應對方案。

新一屆行會議員名單

新一屆行政會議由政治委任制度下的21位主要官員及16位非官守議員組成，由葉劉淑儀任召集人，任期由今年7月1日起生效。16名非官守議員分別為葉劉淑儀、李國章、林健鋒、張宇人、廖長江、任志剛、湯家驊、林正財、劉業強、鄭慕智、梁高美懿、陳健波、陳清霞、高永文、吳秋北及陳克勤。16非官守議員中，有9人由上一屆留任，7人新加入；當中最年長的是李國章(77歲)，最年輕的是陳克勤(46歲)，有8人是現任立法會議員。